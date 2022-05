Bomba X Factor! È rivoluzione: condurrà una vera e propria icona di Sanremo

Continua la rivoluzione per X Factor, che decide di cambiare anche il conduttore. Addio a Loudovico Tersigni: ecco chi sarà al timone del talent.

Non finiscono le novità riguardanti la nuova edizione di X Factor, con la produzione che ha deciso di dare una nuova rinnovata alla trasmissione. Quindi sarà addio a Ludovico Tersigni, al suo posto un’icona di Sanremo: tutti i dettagli.

La nuova edizione di X Factor Italia 2022 avrà un nuovo conduttore. Infatti dopo una sola stagione, la produzione non ha voluto rinnovare Ludovico Tersigni. Il dopo Alessandro Cattelan infatti se non è stato disastroso, poco ci è mancato, visto che l’ultima edizione è stata poco seguita dai telespettatori. Mancano un paio di volti per completare il cast dell’edizione 2022 di X Factor, dopo una rivoluzione totale. Quindi non cambia solamente il tavolo dei giudici, ma anche la loro guida. Nelle ultime ore sono spuntati i primi nomi.

Infatti dopo la conferma del terzo giudice, le voci di gossip sono tutte concentrate sul quarto nome in giuria. Ma soprattutto sono tantissimi coloro che sono pronti a scoprire chi sarà il conduttore di questa edizione. Al momento gli unici nomi ufficiali sono Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Per il quarto in giuria si era parlato di una conferma di Manuel Agnelli, che però alla fine non prenderà parte alla trasmissione. Andiamo quindi a scoprire chi sarà il quarto giudice ed il conduttore.

X Factor Italia 2022, spuntano i nomi del conduttore e del quarto giudice: i dettagli

Stando alle prime indiscrezioni il quarto giudice al tavolo dovrebbe essere proprio Rkomi. A riportare la notizia per primo ci ha pensato Blogo, notizia confermata anche dal portale TvZoom. Lo stesso sito, inoltre aveva cercato di capire anche chi fosse il conduttore o la conduttrice del talent show. Secondo Tv Zoom, X Factor potrebbe ripartire proprio da Francesca Michielin. Per lei non sarebbe la prima esperienza alla conduzione, perché ha già condotto per Sky Nature il programma Effetto Terra.

Ma quello della cantante veneta non sarebbe l’unico nome uscito fuori nelle ultime ore. Infatti si è parlato anche di Victoria Cabello, nome accolto a braccia aperte dal pubblico di Sky. Infatti mentre Francesca porterebbe un gran numero di telespettatori alla trasmissione, dall’altra parte Victoria è anche reduce dal grande successo dell’ultima edizione di Pechino Express. Resta quindi da capire alla fine chi la spunterà tra le due, che sembrano essere le principali candidate a prendere il timone del talent show.