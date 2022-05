La confessione shock dell’ex gieffina: “Mi colpiva ripetutamente, sono finita in ospedale”

Rapporto sentimentale finito malissimo per l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha confessato dopo diversi mesi di essere stata malmenata

Una storia davvero clamorosa, scioccante, per qualsiasi donna possa subirla. La violenza fisica è sempre la strada peggiore, in particolar modo se è un uomo ad alzare le mani verso la propria compagna.

Purtroppo è ciò che è capitato ad una ex concorrente del Grande Fratello. La confessione shock è arrivata pochi giorni fa, prima tramite social network e poi con un’intervista fiume che ha palesato le gravissime violenze subite.

La vittima in questione è Francesca De André. La giovane attrice e influencer genovese ha partecipato al Grande Fratello nella sedicesima edizione, classificandosi al settimo posto. Un’aspirazione da cantante per seguire le orme di famiglia, ma un passato burrascoso a livello sentimentale.

Il racconto della De André: “Ho subito trauma cranico e tumefazioni su tutto il corpo”

Non è una novità assoluta quella che Francesce De André ha raccontato all’intervista recente sul settimanale Chi. La ragazza aveva infatti pubblicato una story sulla violenza fisica subita. Senza però specificare, in quella occasione, chi fosse stato il responsabile di tale atto immondo.

Nella suddetta intervista la De André ha spiegato l’accaduto, puntando il dito contro il suo ex fidanzato: “Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo. Cercavo un amore, la costruzione di una famiglia. Invece ho capito tardi di lottare da sola”.

Incredibili i racconti sulle violenze subite nella propria abitazione, il rischio di essere ferita gravemente: “Circa due settimane fa era in fase off. Mi ha colpito ripetutamente, anche quando ero a terra incosciente. Non appena ho ripreso i sensi, la mia vicina di casa, che aveva sentito le urla, mi ha salvato: mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza”.

Danni terribili per Francesca De André, che ha rivelato di aver subito un forte trauma cranico e pesanti tumefazioni su tutto il corpo. L’ennesimo esempio della brutale violenza sulle donne, che continua purtroppo a far parlare di sé quotidianamente.

Francesca è apparsa comunque serena nell’intervista, come se il peggio fosse passato. La speranza è che l’uomo sia stato identificato ed arrestato, così da evitare situazioni del genere o ben peggiori.