Reddito di cittadinanza, Fantinati (M5S) a iNews24: “Abolirlo è un passo indietro, ma siamo aperti a migliorarlo”

Matteo Renzi ha annunciato il via alla raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza.

“Se un leader politico vuole organizzare una raccolta firme per abolire o promuovere un’iniziativa, è libero di farlo. Matteo Renzi può fare quello che vuole”;

Ma il reddito di cittadinanza è una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, il suo partito.

“Visto il seguito dei suoi elettori, Matteo Renzi dovrebbe farsi qualche domanda. Tra l’altro, quando era al Governo avrebbe potuto attuare il reddito di cittadinanza e non l’ha fatto, ma non voglio parlare del passato”;

Parliamo del presente. Cosa non va nella misura?

“Il rdc è una misura esistente in tutta Europa, serve ad aiutare le persone in difficoltà e ad inserirle nel mondo del lavoro. Non possiamo abolirlo per colpa di qualche furbetto. Non possiamo non fare le misure perché c’è qualche disonesto: allora dovremmo abolire anche la pensione per gli invalidi? Trovo invece che il reddito di cittadinanza, mai come in questo momento, dopo due anni di pandemia, stia aiutando la popolazione e toglierlo sarebbe insensato“;

Il problema allora sono solo i pochi disonesti?

“Il reddito di cittadinanza è scritto bene così com’è dal punto di vista delle prospettive lavorative. Dobbiamo certamente aumentare i controlli. Ma questo non è colpa della misura, quindi non possiamo abolirla”;

Tra gli obiettivi del rdc c’era l’aumento dell’occupazione. Si può dire raggiunto?

“Dovremmo andare a guardare i numeri. Certo è che grazie al reddito di cittadinanza abbiamo aiutato tante realtà e se c’è qualcosa da migliorare non sarà certo il Movimento 5 Stelle a opporsi a eventuali modifiche anche strategiche. Ma abolire una misura che esiste in tutta Europa e che ridà dignità a chi non ha un lavoro o l’ha perso, mi sembra un passo indietro“.