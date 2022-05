Don Matteo, un grande ritorno nella puntata finale? Il gossip impazza sul web

Il 26 maggio verrà trasmessa la puntata finale di Don Matteo 13. Le indiscrezioni annunciano un clamoroso ritorno a Spoleto. Ecco di chi si tratta e tutte le anticipazioni sugli ultimi due episodi della fiction Tv.

Mancano ormai pochi giorni per scoprire come finirà questa stagione di Don Matteo. Anche quest’anno gli spettatori hanno seguito numerosi le puntate che raccontano le vicende del parroco della chiesa di Sant’Eufemia a Spoleto. Dopo l’esperimento della doppia puntata settimanale, che si è chiuso con un grande successo, la Rai si ripeterà per la finale.

Le ultime due puntate di Don Matteo 13 andranno in onda su Rai 1 martedì 24 e giovedì 26 maggio. Ci sono almeno due sorprese che attendono gli spettatori in questi ultimi due episodi. Da diversi giorni si rincorrono le voci di un grande ritorno nella fiction Tv: tornerà dunque Terence Hill o verrà annunciata la sua presenza nella prossima stagione?

Don Matteo, Raul Bova ci sarà anche l’anno prossimo?

Terence Hill, quando è uscito di scena in Don Matteo 13, ha scritto un messaggio sul profilo Instagram che ha il sapore dell’addio: “22 anni, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie mille!“. Possibile che possa rientrare nelle trame della fiction prodotta da Lux Vide e la Rai? Sembrerebbe che la volontà da parte dell’attore ci sia tutta.

Nella puntata finale di Don Matteo, gli spettatori potranno scoprire se, finalmente, Anna e Matteo decideranno di vivere il loro amore. C’è anche la possibilità che i due decidano di lasciarsi per sempre, e questo scenario sarebbe suggerito dal ritorno in scena di Sergio La Cava. Anna si troverà dunque a scegliere fra il suo ex e Matteo.

Il padre di Ines farà il suo ritorno a Spoleto?

Sergio La Cava non è l’unico grande ritorno nella fiction. Nelle prime puntate di Don Matteo 13 gli spettatori avevano potuto assistere alla scomparsa del padre di Ines, che riapparirà nelle ultime puntate. Nel frattempo, andranno avanti i preparativi per il fidanzamento fra Marco e la figlia del colonnello Anceschi, Valentina.

Ecco il messaggio di ringraziamento di Raul Bova al cast alla fine delle riprese della tredicesima edizione di Don Matteo: