Questo errore comune con la valigia rischia di farti perdere l’aereo: lo svela un’hostess di bordo

C’è un errore comune con la valigia che rischia di farvi perdere l’aereo. A svelarlo è un’hostess di bordo, state molto attenti.

Quando si decide di organizzare un viaggio e di optare per l’aereo, c’è un momento in particolare che merita sempre la giusta attenzione. Ossia quello della preparazione della valigia, che va fatta seguendo le regole e le normative previste dalla compagnia aerea. Sia a livello di peso e dimensioni che di ciò che si può o meno mettere al suo interno.

Il rischio è di andare incontro a multe salatissime e addirittura di far ritardare o perdere l’aereo. Ecco perché dovete tenere conto di alcuni aspetti in particolare, alcuni dei quali potrebbero risultavi sconosciuti. Di recente, una hostess di bordo ha svelato un errore comune con la valigia che potrebbe essere decisivo e costringervi a rinunciare al vostro volo. Ecco che cosa dovreste evitare di fare, così sarete certi di non andare incontro ad alcuna conseguenza.

L’errore da non fare con la valigia: rischiate di perdere l’aereo

State molto attenti a come fate la valigia prima di partire in aereo. Una hostess di volo ha voluto confidare uno degli errori più comuni che sono soliti commettere i passeggeri. E che potrebbero portare a danni enormi. Non solo multe, ma anche la possibilità di perdere l’aereo.

In un’intervista rilasciata per Business Insider, l’assistente di volo ha spiegato che gli elementi essenziali non facilmente accessibili in valigia potrebbero causare ritardi di imbarco. Soprattutto per i bagagli a mano, sarebbe sempre meglio mettere liquidi e altri prodotti in zone a cui si può accedere senza difficoltà. Così facendo, si ha modo di velocizzare i tempi sia durante i controlli che una volta saliti in cabina.

Il problema si allarga anche quando si sistemano oggetti come libri e auricolari dentro la valigia. Magari sotto una pila di vestiti nella tasca più nascosta. Tutto si complica nel momento in cui bisogna prenderli prima di partire. Ci sono passeggeri che bloccano l’intero passaggio in fase di imbarco, proprio per trovare quell’articolo di cui tanto hanno bisogno.

In tal modo, si causano ritardi importanti che portano a conseguenze pessime per tutti i viaggiatori. E non solo, perché i rischi nel mettere oggetti di questo tipo e di prenderli a mezz’aria in valigia possono causare danni per gli altri turisti. Pensate per esempio proprio ad un libro che, sfuggendo di mano per via di una turbolenza, finisce addosso alla persona di fianco.