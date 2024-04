Michelle Hunziker stravolge completamente il suo look: mai vista in queste condizioni – FOTO

Cosa ha fatto Michelle Hunziker ai capelli? Mai vista con un look così. I fan le hanno chiesto subito spiegazioni.

Classe 1977, Michelle Hunziker è nata a Sorengo, in Svizzera, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ben presto arriva in Italia e dà il via al suo lavoro da indossatrice. Il resto è storia: da quel momento in poi la sua carriera decolla e diventa una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Anche la sua vita privata è stata chiacchieratissima e, com’è noto, oggi non è solo una donna professionalmente affermata, una mamma amorevole e presente, ma anche una nonna.

In molti si chiedono quale sia il suo suo segreto di bellezza. Si divide tra impegni familiari e professionali mantenendo un aspetto fisico da ventenne. Di certo, con lei madre natura è stata particolarmente generosa: già da giovane era a dir poco esplosiva, ma la conduttrice non ha mai nascosto di avere dei “trucchetti”.

In una recente intervista, la sagace timoniera di Striscia la notizia ha spiegato che l’80% della sua straordinaria forma fisica è dovuta al fatto che segue un’alimentazione sana e bilanciata. Sa come coniugare la cura del proprio corpo al piacere della tavola, non si priva di nessun alimento, ma sceglie di mangiare in modo consapevole.

Ha poi confessato qual è il suo segreto di bellezza. Si tratta di un’abitudine che ha acquisito con gli anni, poiché qualche tempo fa non prestava particolare attenzione a questo dettaglio, che si è poi rivelato invece essere fondamentale. Michelle ha dichiarato che beve tanta acqua, un’azione apparentemente banale, ma che invece si riverbera in modo inevitabile sulla salute e dunque sull’aspetto fisico.

Michelle Hunziker: il nuovo look non passa inosservato

In tantissimi restano aggiornati circa la sua quotidianità attraverso le pagine social, ove Michelle si diletta a dispensare consigli per una vita più serena. Condivide gli esercizi dei suoi allenamenti ed interagisce attivamente con i suoi fan. Proprio di recente, questi ultimi hanno notato un dettaglio – come accennato sono molto attenti alla sua forma fisica – ed è per questo che hanno prontamente scovato il particolare.

Michelle ha postato delle stories in cui appare con un’acconciatura insolita. Come ben mostra lo scatto, i suoi capelli si presentano ricci, anzi riccissimi. Un look diverso da quello che è solita sfoggiare. Infatti, predilige ormai da anni un caschetto medio con riga laterale che le dona tantissimo.

Immediatamente i fan le hanno chiesto che cosa avesse fatto e perché avesse optato per questa particolare acconciatura. In molti le hanno fatto i complimenti, perché riesce ad essere sensuale e bellissima anche con look così eccentrici, ma invero molti fan le hanno consigliato di tornare al suo classico taglio che – secondo quanto le hanno detto – enfatizzerebbe ulteriormente la bellezza del suo viso. Insomma, il suo nuovo look ha spaccato il popolo dei social a metà: c’è chi lo ha adorato e chi no.