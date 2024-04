Mai una gioia in amore? Forse è colpa del tuo segno zodiacale: controlla se sei nella lista

Alcuni segni zodiacali faticano a trovare gioia e soddisfazioni in amore. Ecco la lista dei più tormentati secondo l’Oroscopo.

Gioie e dolori, in amore, fanno parte della vita di tutti. Ma ci sono persone che hanno maggiori difficoltà di altre a trovare la propria realizzazione sentimentale. C’entra, forse, anche il loro segno zodiacale.

Nell’Oroscopo, sono presenti i tratti caratteriali principali degli appartenenti ai dodici segni dello Zodiaco. Il modo di essere di alcuni indica una propensione alla sfortuna in amore, per così dire. C’è chi non vuole, per una scelta personale, legarsi a nessuno in particolare e chi invece cerca una relazione felice con tutte le sue forze, ma non riesce a trovarla. Questo può essere dovuto agli stili di vita condotti e ad un carattere che rende loro complicato riuscire a lasciarsi andare, o trovare una persona con cui condividere la vita.

Oroscopo, ecco i quattro segni più sfortunati in amore

Vediamo che cosa ci dice l’astrologia e quali sono i quattro segni più sfortunati in amore, quelli per cui non sarà semplice trovare una dolce metà alla quale legarsi per sempre.

L’Ariete è un segno molto appassionato e focoso, ma tra i suoi lati caratteriali più spigolosi c’è la tendenza a voler sempre avere ragione. È un segno che ha grande capacità di amare, tuttavia gli risulta spesso difficile fare un passo indietro e derogare dalle sue convinzioni per accogliere qualcuno nella sua vita.

Il segno dei Pesci è forse il più romantico in assoluto nello Zodiaco, ma proprio per questo riscontra a volte tante difficoltà nel legarsi a qualcuno. A volte può esserci la propensione a sperimentare nuove emozioni, in altri casi ci sono aspettative molto alte dal rapporto con un’altra persona che sono effettivamente difficili da soddisfare.

Il Sagittario mette sempre al primo posto la propria libertà, un valore cui non vuole assolutamente rinunciare. Dopo un po’ può tendere ad annoiarsi. In più, anche lui ha un’idea dell’amore totalizzante, con parametri molto elevati.

Infine, il segno del Capricorno è uno dei più fieri e testardi. Un carattere che spesso vuole avere tutto sotto controllo e che, per questo, può rischiare di allontanare persone potenzialmente interessate, preferendo rimanere solo con se stesso piuttosto che scendere a compromessi che gli andrebbero stretti.