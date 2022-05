“Questa è molestia”: è successo al concerto di Blanco, bufera sul web – VIDEO

“Questa è molestia”: è successo al concerto di Blanco, bufera sul web. Uno degli eventi più attesi del weekend è degenerato

In mezzo al cast del concerto allestito in piazza Duomo a Miano per festeggiare i primi 40 anni di Radio Italia, il suo era uno dei nomi più attesi. Perché Blanco, non solo per la vittoria al Festival di Sanremo, sta vivendo un momento d’oro.

Solo che non tutto nella serata milanese è andato come lui aveva programmato. Lo dimostra un video su Tik Tok che sta facendo il giro del web anche perché è stato ripreso dal sito specializzato giuseppeporro.com che ha riportato tutto. Anche il commento della ragazza che lo girato.

Le immagini sono molto chiare e non lasciano spazio a molti dubbi. Mentre il giovane artista si sta esibendo, la mano di una ragazza lo accarezza per diversi secondo proprio lì sotto. “Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”, scrive chi ha girato il video.

E subito si scatenano le polemiche: “Ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… Ma non vi vergognate nemmeno un po’? Basita”, si legge nei commenti. O ancora “Io davvero resto basita da chi reputa un gesto simile normale o divertente. Guardate che il fatto che riguardi lui (e dunque un uomo) non significa che non si tratti di molestia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

“Questa è molestia”: è successo al concerto di Blanco: dal palco di Milano al tour estivo

Blanco con la sua energia ha concluso il programma della serata di Radio Italia Live – Il Concerto 2022 sabato sera a Miano. in piazza 20mila persone, tutte quelle a cui era consentito stare. Ma tutto interno altre migliaia che non hanno visto ma hanno sentito tutto.

Ad aprire il programma, Saturnino al basso e poi i Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Ultimo, Elisa, Ghali, Marco Mengoni, Elodie, Rkomi ma anche Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni, Alessandra Amoroso e infine Blanco. Per lui ‘Finché non mi seppelliscono’, ‘Blu celeste’ e ‘Notti in bianco’.

Tra poco partirà anche il suo tour estivo, al via il 18 giugno da Locarno e che toccherà poi nello stesso mese anche il Goa Boa a Genova. Diversi appuntamenti, molti dei quali già sold out, che si concluderanno il 16 e 17 settembre all’Ippodromo Snai si San Siro a Milano.