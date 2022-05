Anticipazioni Brave and Beautiful: gesto folle di Cesur, un omicidio scuote tutti

Spuntano le anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful. Attenzione al gesto folle di Cesur, ci sarà anche un omicidio: le indiscrezioni.

Con la nuova settimana arrivano anche le nuove puntate di Brave and Beautiful, la soap opera turca che andrà in onda sulle reti Mediaset. Sono diversi i colpi di scena in arrivo al suo interno: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

In rete sono spuntate le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful che andranno in onda dal 23 al 27 maggio. La seconda stagione della soap opera infatti viene trasmessa alle ore 16:10 come sempre su Canale 5. Le puntate, dalla 36 alla 40, sono disponibili anche su Mediaset Infinity in diretta streaming e on demand. Vediamo quindi cosa succederà ai due protagonisti: Cesur e Suhan.

Nel corso delle prossime puntate quindi Cesur rapisce Riza, ma poi per “salvare” Suhan è costretto a liberarlo. Quindi nella serie che va in onda dopo Beautiful, Una Vita, Uomini e Donne e la striscia dell’Isola dei Famosi intorno alle 16.20 vedremo Riza che uccide il mendicante. Allo stesso tempo vedremo Suhan che ha un piano per tirare fuori dai guai Cesur. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni sui prossimi episodi.

Brave and Beautiful, tanti colpi di scena nelle prossime puntate: tra la rivelazione di Suhan e la malattia di Tahsin

I telspettatori nei prossimi episodi vedranno che Riza, durante il discorso di Mihirban per le elezioni, rivela a tutti che Tahsin gli ha regalato l’albergo e che ora è lui il proprietario. Poi la concentrazione si sposterà su Suhan che confesserà a Cesur che suo padre è molto malato. Cahide è gelosa di Korhan e gli fa una scenata quando Selen si avvicina a lui. Riza quindi è pronto a non trascurare alcun particolare e visto che il mendicante sta tentennando deciderà di ucciderlo. Suhan va da Riza per parlare con lui e può visionare il video della morte di Salih. Intanto Cahide ricatta Bulent.

Spazio anche a Hulya che ha un piano per diventare ricca, ossia sedurre Tahsin ed è proprio per questo motivo che decide di infilarsi nel letto del Kolurdag. Ma Tahsin non ne vuole sapere di lei e, contro ogni aspettativa, la allontana dalla tenuta. Intanto Adalet finge di stare male per essere trasportata in infermeria. Cesur invece deciderà di rapire Riza e lo chiude in una gabbia, con la notizia che farà il giro della città. Allo stesso tempo Adalet fugge di prigione, con l’intenzione di fuggire all’estero con Tahsin.

Così Suhan scoprirà dove Cesur nasconde Riza, ma il suo ex marito non ha intenzione di liberarlo. La donna quindi decide di elaborare un piano accordandosi con Riza. Quindi Suhan fingerà di essere presa in ostaggio da Turan e così Cesur è costretto a liberare l’ex galeotto.