L’Isola dei Famosi 2022, adesso è ufficiale: cambia la programmazione

Mediaset ha confermato la scelta presa per questa edizione de L’Isola dei Famosi: cambierà di nuovo la programmazione del reality show. Ecco quali cambiamenti ci saranno per gli spettatori a partire dai prossimi giorni.

L’Isola dei Famosi 2022 sarebbe dovuta finire inizialmente il 20 maggio. Il programma era partito con molte speranze, ma anche con diverse difficoltà. L’edizione 2021, che aveva visto Ilary Blasi come conduttrice, non aveva soddisfatto per il basso numero di ascolti registrati. Anche l’inviato, l’ex nuotatore Rosolino, non era piaciuto a tutti.

La riconferma di Ilary Blasi ha dunque destato curiosità, ed anche il ritorno nel programma di Alvin. Ci sono state inoltre numerose polemiche nella fase di avvio, proprio perchè quest’anno, fatte poche eccezioni, non c’erano tanti vip. Molti concorrenti, infatti, non sono personaggi con una lunga storia nel mondo dello spettacolo alle spalle.

L’Isola dei Famosi, perchè cambia la programmazione

Il programma è riuscito ad appassionare il pubblico, confermandosi il leader nella propria fascia di ascolto. Per questo motivo Mediaset ha inizialmente deciso di estendere la programmazione de L’Isola dei Famosi fino al 27 giugno. Questo, ovviamente, ha comportato l’ingresso di diversi nuovi naufraghi nel programma.

Prima, infatti, è sbarcato in Honduras il trio femminile composto da Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Subito dopo sono arrivati altri quattro concorrenti: Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Pamela Petrarolo e Luca Daffrè. Tutto questo mentre, come piace agli spettatori, la lotta per il cibo è diventata più serrata.

Quando andranno in onda le puntate del reality show

L’Isola dei Famosi italiana si è ad un certo punto dovuta organizzare per gestire gli spazi con l’edizione spagnola. Le dirette, infatti, si svolgevano negli stessi luoghi per entrambi i paesi. Non si sa cosa succederà adesso con il cambio di programmazione: Mediaset ha infatti deciso che il programma continuerà ad andare in onda due volte a settimana.

L’Isola dei Famosi 2022 non passerà dunque ad avere una sola puntata settimanale. Dal 23 maggio continuerà ad avere le due dirette serali, andando in onda ogni lunedì e venerdì fino alla fine del programma. Questo significa che il prossimo 27 maggio ci sarà un’interessante lotta per gli ascolti fra L’Isola dei Famosi e Domenica In Show.

Ecco il nuovo litigio fra Marco ed Estefania riguardo il fuoco: