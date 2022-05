“Strani incontri notturni”, smascherati due naufraghi de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi sconcertata

Nuovo colpo di scena all’interno dell’Isola dei Famosi, con due naufraghi smascherati da una concorrente: è successo nella puntata di ieri.

I colpi di scena non sono mancati nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Infatti due naufraghi sono stati letteralmente smascherati da un’altra concorrente: anche Ilary Blasi è rimasta senza parole.

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, tra i grandi protagonisti abbiamo trovato sicuramente Estefania Bernal e Roger Balduino, finiti nuovamente nell’occhio del ciclone. In molti hanno più volte sospettato che i due naufraghi avessero montato la loro storia d’amore in favore delle telecamere. Questa infatti sarebbe stata una strategia per rimanere più tempo possibile in Honduras. Il televoto ha fatto poi notare che i telespettatori non tifano per la loro storia ed ecco che è avvenuta la rottura. Tra le protagoniste di questa edizione però c’è Guendalina Tavassi, che sta facendo di tutto per smascherare i due.

Estefania ha deciso di chiudere la sua relazione con l’arrivo di Beatriz sull’Isola. Quest’ultima ha sconvolto le dinamiche di questa coppia, quando la modella argentina è finita su Playa Sgamada, perdendo al televoto. Proprio su quest’Isola ha preso la decisione di chiudere con Roger. Tra loro non è arrivata la pace, anzi Estefania si è già buttata tra le braccia di uno dei nuovi arrivati, Gennaro Auletto. Ma alcuni movimenti della Bernal hanno insospettito Guendalina, sempre vigile sulla vicenda. Prima, però, Estefania e Roger hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo tra i due.

Isola dei Famosi, Estefania e Roger hanno finto la loro storia d’amore? Tutta la verità

Roger Balduino ed Estefania Bernal avrebbero così finto una storia d’amore proprio per le telecamere della trasmissione. A parlare di questo presunto piano più volte ci ha pensato Antonio Zequila, non appena è stato eliminato dal televoto. Adesso a rompere tutti gli schemi ci ha pensato Guendalina che in studio ha tuonato: “Scusa Ilary ma secondo me ci stanno perc…ndo entrambi“. Quindi secondo la romana sia la Bernal che il modello brasiliano starebbero mentendo e non solo con il pubblico. Infatti gli stessi naufraghi al momento si sentirebbero presi in giro dal comportamento dei due.

Dopo le liti di fronte alle telecamere di questi giorni, Roger ed Estefania si sarebbero poi appartati a confrontarsi su qualcosa. La Tavassi così ha comunicato ad Ilary: “Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte“. Nonostante la Bernal abbia provato a difendersi, le sue parole sono andate via col vento. Roger conferma gli incontri, specificando di aver chiesto lui stesso a Estefania di parlare senza telecamere per chiarire. Anche Nicola Savino ha confermato che la concorrente si pente di tutte le scelte fatte finora. Vedremo quindi se i due dureranno ancora a lungo in trasmissione.