Isabella Ricci-Ida Platano, nuovo durissimo attacco: ora che succede?

Isabella Ricci ha rilasciato alcune incredibili dichiarazioni a pochi giorni dalla festa del suo matrimonio con Fabio Mantovani: ecco cosa ha detto in particolare su Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato.

Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha scritto una lettera al suo uomo ideale, a quello che sarebbe in grado di farla innamorare. Questa ultima stagione di Uomini e Donne, infatti, è stata infruttuosa per la dama torinese. Non ha avuto molti corteggiatori, e per diverse puntate è rimasta da sola in un angolino ad ascoltare gli altri.

Sorprende scoprire che l’uomo ideale di Gemma Galgani somiglia molto a quello di Isabella Ricci. La descrizione del profilo è la stessa: un compagno con cui poter viaggiare ed apprezzare i piccoli momenti e le gioie della vita, per gli ultimi anni che le due donne ormai mature hanno la consapevolezza di poter trascorrere.

Ida Platano come Gemma Galgani: il paragone

Se in teoria Isabella Ricci e Gemma Galgani aspirano allo stesso ideale di coppia, nella pratica sono sempre state agli antipodi, detestandosi a vicenda. Anche Isabella Ricci ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, dove ha ripercorso il suo ritorno in trasmissione insieme a Fabio Mantovani per raccontare i progetti di matrimonio.

Per Isabella Ricci rientrare negli studi Mediaset è stata una vera e propria festa. Era talmente felice che tutte le polemiche le sono scivolate addosso. Non ha potuto però fare a meno di notare che, quando ballava insieme al suo Fabio, si sono avvicinati tutti a fargli i complimenti, tranne alcune persone: Ida, Armando, Gemma e Riccardo.

Isabella Ricci senza freni: “Ida Platano sta diventando come Gemma”

Il racconto di Isabella rafforzerebbe la tesi di Tina Cipollari, secondo cui proprio Ida, Armando e Gemma avrebbero formato una squadra che si sostiene a vicenda e prende accordi al di fuori degli studi di Canale 5. Ad Isabella Ricci rimane comunque il ricordo delle tante persone che gli hanno fatto i complimenti per il matrimonio del 28 maggio.

Isabella ha spiegato che mostrerà il suo abito a Fabio solo nel momento della cerimonia, che si svolgerà a Pescantina, il comune dove vive il suo compagno. Ci saranno solo una settantina di persone ed è già stato organizzato un rinfresco su una terrazza naturale da cui si vede la Valpolicella. Le disavventure con Biagio sono dunque sempre più lontane.

Ecco Gemma Galgani che ricorda la sua prima stagione e la sua prima puntata a Uomini e Donne: