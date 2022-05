“Lo faccio solo quando lui non c’è”, Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli: clamorosa confessione

Un rapporto molto amato il loro che nasconde qualche piccolo scheletro nell’armadio: clamorosa confessione su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La coppia di ex gieffini ha un fandom a seguito molto vasto e molto affettuoso per la genuinità del loro rapporto che spesso spiattellano sui social. Tuttavia, dalla retroguardia giunge qualche piccolo scheletro…

Giulia Salemi oltre ad essere conosciuta per il suo lavoro di influencer, per essere stata una gieffina nella scorsa edizione del Grande Fratello VIP e per essere stata conduttrice insieme a Gaia Zorzi del GFVipParty di quest’anno, è molto nota anche per la madre ‘invadente’ che ha. Fariba Tehrani si è fatta conoscere sull’Isola dei Famosi e spesso e volentieri non ha nascosto il suo caratterino molto particolare.

A Nuovo, l’ex naufraga ha raccontato, a tal proposito, del rapporto col fidanzato di sua figlia, Pierpaolo Pretelli: “Io e lui nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco. Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”.

Fariba Tehrani parla del rapporto con Giulia Salemi e svela un retroscena sulla coppia con Pierpaolo Pretelli

Fariba Tehrani e Giulia Salemi non sono sempre andate d’accordo, spesso e volentieri le loro discussioni sono finite sui social, come quella volta in cui l’ex naufraga si mostrò risentita per una storia Instagram di sua figlia scherzando sulla presenza di sua madre. Fariba ci ha tenuto a precisare: “Al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile”.

Sul rapporto madre-figlia ha spiegato: “Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno” e poi la rivelazione sull’assenza del gieffino in casa “Vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant”. È evidente il bene che intercorre tra Fariba e Giulia, al di là di quello che si vocifera sul suo carattere, ed in fondo anche con Pierpaolo l’ex naufraga si trova bene.