Spoiler bomba a Uomini e Donne: chi ha scelto alla fine Luca Salatino!

Un clamoroso spoiler di Uomini e Donne rivela in anticipo la scelta di Luca Salatino. Andiamo quindi a vedere il futuro del tronista romano.

Quest anno sta appassionando tutti i fan il trono di Luca Salatino. Il tronista romano è partito in trasmissione come corteggiatore, per poi diventare tronista. Andiamo quindi a vedere chi la spunterà tra le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne si appresta alla conclusione di questa stagione, che come sempre avverrà a fine maggio. Infatti il dating show è pronto a dire addio ai telespettatori per la pausa estiva. Nel corso di questa stagione abbiamo visto già le scelte di Matteo Ranieri e Roberta Ilaria Giusti. Proprio quest ultima aveva scartato Luca Salatino, che partito da corteggiatore è stato promosso a tronista proprio da Maria De Filippi.

In queste settimane, infatti, sta appassionando molto i telespettatori il trono di Luca. Infatti il romano ha continuato la sua esperienza in trasmissione conoscendo tre corteggiatrici: Lilli, Soraia e Aurora. Quest’ultima però ha deciso di abbandonare il tronista proprio perché voleva essere l’unica baciata dal bel romano. Arrivati a questo punto della trasmissione solamente Lilli e Soraia si contengono il cuore di Salatino. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà entro il finale di stagione e quale sarà la scelta di Luca.

Uomini e Donne, spunta la scelta di Luca Salatino: stupore in trasmissione

Nella giornata di ieri quindi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Si vocifera che proprio durante una di queste registrazioni è arrivata la scelta di Luca Salatino che è all’interno del programma dall’inizio della trasmissione. Il trono del romano è stato caratterizzato da alti e bassi, con il suo percorso che lo ha portato a decidere tra due dame: Lilli e Soraia. Le due corteggiatrici hanno attratto Luca in modo differente.

Infatti mentre il tronista ha sempre apprezzato l’aspetto fisico di Soraia, d’altra parte è anche rimasto affascinato dalla storia personale di Lilli e soprattutto dalla sua sensibilità. Alla fine però ad avere la meglio sembra essere proprio Soraia, che dovrebbe uscire dalla trasmissione in compagnia di Luca. I due si ritroveranno al centro dello studio tra la commozione dei presenti. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per capire cosa succederà nel dating show.