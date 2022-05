Iliad, tre super servizi gratis: l’offerta che rivoluziona il mondo della telefonia. Ancora una volta il brand francese è davanti alla concorrenza

Oltre al ritorno della promozione con 120 Giga di connessione c’è anche la possibilità di usufruire di tre servizi completamente a costo zero.

Almeno dal punto di vista dei prezzi Iliad può essere considerata una vera guida nel mercato della telefonia italiano. Considerando che si tratta non di una low cost ma di una compagnia di servizi di connessione di prima fascia, le offerte per gli utenti sono davvero senza precedenti. Sia che si tratti di rete fissa che di mobile, il brand francese è all’avanguardia. Sta procedendo alla grande, infatti, anche il lavoro sulla fibra, scelta da molti users nell’ultimo periodo. Il fiore all’occhiello restano però sempre i pacchetti con le ricaricabili. Facciamo riferimento in questo caso alla tariffa Giga 120, sottoscrivibile da tutti coloro che approdano ad Iliad. La promozione prevede un pagamento pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. I clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, Sms da inviare a tutti i numeri della rubrica e ovviamente 120 Giga per navigare sul web alla massima velocità.

Iliad, tre super servizi gratis: saranno compresi nella Giga 120 senza spese aggiuntive

A rendere ancora più accattivante l’offerta c’è anche la possibilità di avere oltre ai 120 Giga di navigazione anche tre servizi completamente gratuiti.

Si tratta innanzi tutto di telefonate senza limiti verso l’estero. Gli utenti potranno comunicare con tutti i numeri fuori dai confini nazionali senza spese extra rispetto ai regolari costi previsti per la propria ricaricabile.

In più c’è da sottolineare come anche la segreteria telefonica è completamente a costo zero per chi accede alla ricaricabile Iliad. A differenza di quanto previsto dai competitor, come Vodafone, Tim e WindTre, l’azienda parigina non prevede alcuna spesa aggiuntiva per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Nella Giga 120 è ovviamente inclusa la possibilità di usufruire della tecnologia aggiornata del 5G. La nuova generazione di connessione sarà senza spese aggiuntive. Tutti potranno usufruirne senza dover aggiungere opzioni al proprio pacchetto base della ricaricabile. Non resta che recarsi in uno degli store Iliad o consultare il sito web di riferimento.