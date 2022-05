“Era tutta una strategia”: smascherati i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Ora che succede?

La rivelazione sui concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe sconvolgere l’intero programma e anche il suo pubblico

Mettere un manipolo di personaggi pubblici, cosiddetti vip o presunti tali, su di un’isola deserta dall’altra parte del mondo è sempre un modo vincente per far parlare di sé e scatenare nuove vicende.

Questo è l’incipit dell’Isola dei Famosi, che nella sua edizione attuale condotta sempre da Ilary Blasi sta vivendo momenti particolari. In Honduras stanno nascendo diatribe e liti furenti, ma anche intriganti rapporti sentimentali che faranno parlare anche al termine del programma tv.

Il reality show di Canale 5 però è stato anche oggetto di un attacco. O meglio, una ex naufraga ha voluto di recente mettere i puntini sulle i, facendo intendere di essere stata sotto attacco del resto dei concorrenti per colpa di una ‘strategia‘ poco chiara e determinante.

I naufraghi sotto accusa: la frecciata pubblica della ex concorrente

A mettere benzina sul fuoco c’ha pensato una delle naufraghe più particolari, per storia personale e carattere. Ovvero Ilona Staller, la nota pornostar degli anni ’80 e ’90 che ha deciso di prendere parte al reality con entusiasmo.

Ilona è stata però eliminata relativamente presto dall’Isola dei Famosi 2022, sentendosi pugnalata alle spalle dal suo gruppo. Una strategia per farla fuori della quale ha parlato a Mediaset Infinity ieri sera: “Sono felicissima dell’avventura, mi dispiace solo che il mio gruppo mi abbia mandato all’eliminazione. Hanno fatto una strategia, si sono messi d’accordo su chi mandare fuori. Vladimir Luxuria ha ragione: avevano paura di me, che potessi vincere perché sono un personaggio forte”.

Un’accusa molto forte quella della nota Cicciolina, la quale non ha mai legato in particolare con una sua ex collega. Ovvero Estefania Bernal, addirittura additata come personaggio poco lucido né onesto: “Lei è un po’ falsetta, soprattutto quando si andava a cercare delle cose per pescare. Mi offrivo di andare con lei ma mi cacciava, poi alla Palapa diceva il contrario. Avevano già fatto il loro gruppo, si sono messi d’accordo su chi nominare, non è stata una cosa carina”.

Parole al miele invece per Licia Nunez, altra naufraga con la quale Ilona Staller ha invece legato: “La persona più squisita che io abbia mai conosciuto, e spero che anche quando uscirà, più tardi possibile, rimarrà una grande amicizia, perchè lei è trasparente“