Can Yaman, decisione shock: l’addio è ufficiale

Novità a sorpresa per il noto ed amatissimo attore turco, divenuto celebre di recente anche in Italia tra spot e telefilm noti

Bello e impossibile. Tantissime le fan conquistate dal fascino e dall’eleganza di Can Yaman, attore e modello turco che ha fatto fortuna anche in Italia, grazie al successo ottenuto dai telefilm distribuiti sulle nostre piattaforme televisive.

Un personaggio molto amato, non solo per la sua bellezza oggettiva. Ma anche per il suo carattere gentile e disponibile, un ‘cuore d’oro‘ come testimonia chi ha lavorato al suo fianco negli ultimi anni.

Nonostante ciò Can Yaman è pronto ad un sofferto ma doveroso addio. L’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno starebbe per salutare definitivamente l’Italia. L’attore turco infatti sta per separarsi da quella che era divenuta la sua seconda patria, il paese che lo ha accolto come una star negli ultimi anni.

Can Yaman lascia Roma: tutta colpa della Disney

Il motivo di questo addio, che lascerà moltissimi italiani ed italiane scioccate, è dovuto semplicemente a questioni professionali. Pare che Can Yaman sarà a breve alle prese con un progetto televisivo decisamente impegnativo e lungo, che lo riporterà in patria.

Trasferimento in vista in Turchia per l’attore. Tutta colpa di Disney +, il canale streaming che ha scelto di puntare forte su di lui come protagonista della nuova serie El Turco. Yaman dunque rientrerà nel proprio paese natale dove verrà girata e realizzata questa importante produzione che gli garantirà successo e guadagni importanti.

Il suo ex agente Andrea Di Carlo, intervistato da Blastingnews, ha svelato la decisione di Can Yaman, ammettendo che sta già organizzando il trasloco da Roma in direzione Turchia: “L’avventura italiana di Can Yaman si sta per concludere. Gli scatoloni della sua casa al Colosseo sono pronti e i suoi collaboratori mi mandano sms dicendomi che sono liberi e disponibili”.

Can Yaman si era integrato benissimo a Roma e con il pubblico italiano. Ha partecipato a diverse produzioni nostrane e girato alcuni spot pubblicitari per una nota marca di pasta, al fianco di Claudia Gerini. Proprio ambientati nella città eterna, che saluterà presto uno dei suoi ospiti più graditi, soprattutto dal pubblico femminile.