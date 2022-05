Nuovo eliminato all’Isola dei Famosi 2022: via subito da Playa Rinovada!

Spunta il nome del nuovo eliminato dall’Isola dei Famosi, con il concorrente che deve abbandonare subito Playa Rinovada: le anticipazioni.

Nuovo colpo di scena all’interno dell’Isola dei Famosi con il reality che ha il nome del nuovo concorrente eliminato. Infatti stando alle anticipazioni sarà lui ad abbandonare Playa Rinovada: cosa accadrà a breve.

I colpi di scena non finiscono mai all’Isola dei Famosi. Infatti diversamente da quanto dichiarato la scorsa settimana, il reality show questa sera tornerà con il suo appuntamento settimanale. Proprio nella puntata di stasera avremo il nome del nuovo eliminato o meglio, il meno votato dal pubblico da casa. Al momento a rischio troviamo: Lory Del Santo, il suo compagno Marco Cucolo, Maria Laura De Vitis ed Edoardo Tavassi.

Come ogni settimana online sono spuntatati i sondaggi per capire meglio chi potrebbe abbandonare la trasmissione. Così il pubblico a casa ha potuto fare una prova di voto con i risultati che sono stati chiarissimi. Infatti al momento non sembrano esserci dubbio sul favorito a rimanere in trasmissione, che dovrebbe essere Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso della puntata di stasera su Canale 5.

Isola dei Famosi, spunta il nome del nuovo eliminato: il pubblico non ha dubbi

Quindi nel corso della puntata di stasera, venerdì 13 maggio, sapremo chi sarà eliminato tra Lory Del Santo, Marco Cucolo, Edoardo Tavassi e la new entry Maria Laura De Vitis. Per i sondaggi online i risultati sembrano piuttosto evidenti. Stando a quanto emerso dal sito Grandefratello.forumfree.it, la persona più salvata dai telespettatori risulta essere Edoardo Tavassi. Infatti oltre il 47% dei votanti vorrebbe il concorrente fuori dal reality show.

Il secondo posto invece è conteso da Lory Del Santo e Marialaura De Vitis. La prima ha ottenuto il 24,55% di consensi, mentre la seconda il 20,49% di voti. Mentre invece all’ultima posizione troviamo Marco Cucolo, che non riesce a superare la soglia del 10% di consensi, sta di fatto che è fermo al 9,19%. Sembra quindi proprio che alla fine sarà Cucolo ad abbandonare il programma stasera. Per scoprire cosa succederà appuntamento a stasera, come sempre su Canale 5.