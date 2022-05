Guerra in Ucraina: Kiev colpisce nave russa, Lavrov: “Ue si è trasformata in un attore aggressivo e militante”

Ieri sera, in un'intervista esclusiva a Porta a Porta, Bruno Vespa ha intervistato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sul negoziato ha affermato che l'Ucraina non deve cercare "una via d'uscita per la Russia. Non siamo pronti a salvare la faccia a Putin con i nostri territori". Secondo il New York Times, Mosca sta ritirando i propri soldati dai dintorni di Kharkiv, secondo città dell'Ucraina.