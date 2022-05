Delicato intervento per ex protagonista di Uomini e Donne: fan in ansia

Un ex protagonista di Uomini e Donne si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento. Il post su Instagram preoccupa i fan: i dettagli.

Una delle ex protagonisti di Uomini e Donne si è sottoposta ad un intervento delicato. L’aggiornamento ai fan è arrivato tramite le stories di Instagram: il racconto che ha preoccupato tutti i followers.

Nel corso della giornata di mercoledì 12 maggio una delle ex dame di Uomini e Donne si è sottoposta ad un intervento chirurgico. Stiamo parlando di Elga Enardu che ha deciso di sottoporsi ad una mastopessi additiva, più volgarmente conosciuta come lifting al seno. Fortunatamente l’operazione è andata a buon fine, come ha specificato lo stesso ex volto di Uomini e Donne con una serie di Stories Instagram realizzate dalla clinica in cui è stata ricoverata. Inoltre Elga ha voluto spiegare anche i motivi che l’hanno spinta ad operarsi.

Infatti la Enardu ha notato che il suo seno ha perso di tono rispetto alla loro forma originaria e tutto ciò ha portato anche ad una evidente asimmetria, che ha riguardato soprattutto la posizione areolare. L’intervento, ha sempre specificato l’ex protagonista del Trono Classico di UeD, è consistito nella rimozione della pelle in eccesso, nel riposizionamento delle areole e nell’immissione di due piccole protesi come riempimento del solco superiore. Quindi l’intervento non ha né aumentato, né diminuito la dimensione del seno.

Uomini e Donne, Elga Enardu operata: la testimonianza su Instagram

Elga Enardu si è quindi sottoposta all’intervento per aumentare la tonicità del suo seno. Inoltre l’influencer ha raccontato di aver di aver scelto “il meglio in assoluto” per quel che riguarda la clinica a cui ha deciso di affidarsi, con l’operazione che è avvenuta a Cagliari. La Enardu ha spiegato che la scelta di operarsi è stata puramente estetica. Nella fattispecie la gemella dell’ex gieffina Serena ha dichiarato di non sentirsi più a proprio agio con le mammelle che avevano perso di tono, da qui la volontà di operarsi.

L’operazione sarà stata approvata anche dal marito di Elga. Stiamo parlando di Diego Daddi, l’uomo che ha incontrato proprio negli studi di Uomini e Donne. In molti ricorderanno che Elga era stata appena rifiutata dal suo corteggiatore Marcelo, Diego così da corteggiatore di Claudia Piumetto, decise di cambiare obiettivo e concentrarsi sulla Enardu. Da lì è nata una storia d’amore che dura ancora oggi e che appassiona i fan della trasmissione di Canale 5.