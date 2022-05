“Mi mancherà tutto di questo posto”, addio storico ad Amici: lacrime senza precedenti – FOTO

Un addio troppo doloroso per tutti i fan affezionati di Amici di Maria De Filippi, volto storico saluta il talent show

Difficile da accettare e digerire, ma l’addio era già nell’aria: un commovente messaggio per tutti i telespettatori, ma non solo, per salutare il programma che le ha regalato grandi gioie e dolori.

Giulia Pauselli ha annunciato la sua gravidanza tempo fa, lei e Marcello Sacchetta -altro volto di Amici di Maria De Filippi- presto diventeranno genitori. La ballerina ha concesso la sua professionalità nella danza finché è riuscita a farlo, ma adesso è tempo di saluti. Non tutti hanno preso bene quest’addio -che magari sarà un arrivederci- della ballerina, perché volto fisso dell’amatissimo talent show.

Neppure Giulia Pauselli l’ha presa troppo bene, tant’è che parla di un mix di gioia e nostalgia: “Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni…

Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la ‘mia tana’. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto ‘nel mondo'”.

Giulia Pauselli di Amici saluta il suo pubblico: presto sarà mamma

Un post condiviso da 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐮𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢 (@la_pauselli)

Su Instagram, a cinque giorni dalla finale di Amici, Giulia Pauselli ha annunciato il suo ritiro dalla scena: “Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma.Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”.

Inevitabilmente la ballerina sentirà la mancanza di quello che, fin qui, è stato il suo mondo: “Mi mancherà tutto di questo posto,anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro”.