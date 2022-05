Amici 2022, Maria De Filippi sorprende tutti: non era mai successo

Sorpresa nella semifinale di Amici di Maria De Filippi. Una decisione che nessuno si aspettava in vista della serata conclusiva e della finale

Non poteva non esserci un colpo di scena nell’edizione annuale del talent show Amici. Mai come quest’anno l’amatissimo programma di Canale 5 sta infatti sorprendendo il pubblico con novità e situazioni all’ultimo respiro.

Ieri sera, sabato 7 maggio, è andata in scena la semifinale del talent. Puntata mozzafiato per i ragazzi, tra ballerini e cantanti, ancora in gara ed in lotta per la vittoria finale. Non a caso lo share della prima serata ha avuto dati ed ascolti clamorosi.

Il clou della puntata era la scelta dei 5 finalisti, ovvero coloro che si giocheranno sabato prossimo la medaglia del vincitore di Amici 2022. Ma la decisione di Maria De Filippi e dei suoi autori ha lasciato tutti di stucco, una presa di posizione unica nella storia del noto e longevo programma.

Decisione a sorpresa: lo ha comunicato Maria in persona

La decisione che nessuno si aspettava riguarda il numero di partecipanti alla serata finale. Non saranno più 5 artisti in gara, bensì 6. Il motivo di tale scelta è stato comunicato da Maria in persona ai ragazzi coinvolti.

Dopo aver appurato il passaggio del turno di Sissi, Michele e Luigi, si è riaperto il ballottaggio tra gli ultimi quattro semifinalisti. Due sarebbero entrati e due invece eliminati. La giuria per prima cosa ha scelto di portare in finale Alex, bocciando invece Dario, scoppiato in lacrime per le solite critiche aspre della maestra Celentano.

Sono rimasti per l’ultimo posto così Serena e Albe, con uno dei due costretto ad abbandonare vicino al traguardo. Ma Maria De Filippi ha sorpreso tutti: ha convocato entrambi i ragazzi e comunicato di voler portare entrambi in finale. Il motivo? Un ex-aequo nelle votazioni da parte dei giudici, che ha permesso così di allargare la finalissima a 6 persone.

Momento di pura emozione per la ballerina foggiana ed il cantante bresciano, che fanno parlare di loro anche coppia sentimentale all’interno della scuola di Amici. Maria ha dato loro una grande chance: ora la finalissima del 14 maggio sarà più combattuta ed incerta che mai.