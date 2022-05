Laura Pausini scoppia a piangere in diretta TV ed è costretta a fermarsi: il motivo – VIDEO

Torna a parlare Laura Pausini in vista della conduzione dell’Eurovision. Dopo una domanda, però la cantante è scoppiata in lacrime: cos’è successo.

Manca sempre meno all’Eurovision che si terrà a Torino in Italia. L’organizzazione ha scelto Laura Pausini come presentatrice del Festival. La cantante è scoppiata anche in lacrime in seguito ad una domanda: il retroscena.

Torna a parlare della conduzione dell’Eurovision Laura Pausini. Infatti l’artista ha concesso un’intervista all’interno del programma della TVE “La matematica del espejo“, giunto alla sua seconda stagione. Sull’emittente spagnola, la cantante ha ripercorso i trent’anni di carriera, in cui porta la musica italiana in giro per il mondo. Ma non solo, infatti Laura ha avuto anche l’opportunità di parlare della sua nuova esperienza da conduttrice.

Nel corso dell’intervista l’attrice ha affermato: “Ho presentato uno show in Italia, ma l’Eurovision è qualcosa di molto diverso. Innanzitutto è tutto in inglese, ed è una sfida nuova, anche se lo so parlare. Questo è chiaro. Però presentarlo… Voglio viverla come una nuova avventura” – ha poi continuato – “Dopo tanti anni in cui faccio questo lavoro, ne conosco bene tutti gli aspetti, ma di questo mondo dell’Eurovision non so, è una sfida nuova e mi fa vibrare molto“.

Laura Pausini presenta l’Eurovision: “E’ una nuova sfida, voglio viverla come un’avventura”

La emoción con la que Laura Pausini habla de #Eurovision en la entrevista con Carlos del Amor. Maravillosa. pic.twitter.com/3f8olvQDKy — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) May 6, 2022

Nel corso della sua intervista Laura Pausini ha avuto modo anche di omaggiare Raffaella Carrà, tanto che si emoziona quando le viene posta davanti una parrucca nello stile di quella della compianta artista. Quindi Laura ha ricordato che fu lei la prima da cui andò dopo la nascita della figlia Paola, ma anche come si riuscissero a capire a vicenda su un altro aspetto: l’amore di un altro Paese, quasi a sentirsi di quel Paese.

Infatti Raffaella e Laura hanno condiviso anche l’amore della Spagna nei confronti della loro musica. Laura Pausini ha definito quella della Carrà una delle perdite più dolorose della sua vita. Quindi la cantante si è detta pronta ad omaggiare una delle sue più grandi fonti d’ispirazione. Adesso quindi non resta che aspettare l’appuntamento del Pala Olimpico di Torino per il Festival musicale Europeo.