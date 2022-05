“Devo andare in questura”, disavventura per Tommaso Zorzi: panico sui social – VIDEO

Amara vicissitudine per Tommaso Zorzi che condivide il disagio su Instagram con i suoi follower: ecco cos’è successo

L’influencer milanese condivide gran parte delle sue giornate con i suoi follower su Instagram e anche questa volta hanno assistito ad una disavventura che l’ha costretto a recarsi in questura.

Qualche ora fa, Tommaso Zorzi è stato costretto a recarsi in Questura per un cavillo molto fastidioso che sicuramente è già capitato a qualcun altro, anche tra i suoi follower. L’influencer milanese è solito raccontare le sue disavventure e gioie ai tanti che lo seguono, anche per raccogliere consigli che possano essergli utili. Questa volta, il fidanzato del ballerino di Amici di Maria De Filippi: “Io ho perso il mio passaporto, ho fatto la denuncia di smarrimento, ma poi l’ho ritrovato. Cosa succede? Comunque nel dubbio devo andare in questura”.

Tommaso Zorzi non è proprio il massimo dei ragazzi attenti, non è la prima volta infatti che si perde qualcosa, per fortuna questa volta l’ha ritrovata così da non dover fare nuovamente la trafila per ottenere il passaporto.

Tommaso Zorzi ed il passaporto la storia a lieto fine ed il consiglio ai follower

Tutte le storie hanno una fine, lieto o meno che sia, anche quella tra Tommaso Zorzi ed il passaporto. Come al solito, l’influencer milanese non ha dispensato da lasciare la sua esperienza in mano ai suoi tantissimi follower ed ha raccontato il suo lieto fine: “Per la cronaca qualora voi perdeste mai un passaporto e aveste fatto la denuncia di smarrimento…Basta fare una dichiarazione di rinvenimento e vi riabiliteranno quello vecchio senza il minimo problema”.

Nonostante i guai sembrino perseguitare Tommaso Zorzi che ogni tanto ne combina una, non si può dire che non stia vivendo un periodo florido, da un punto di vista professionale e personale. Al di là dell’amore a gonfie vele con il ballerino e cantante Tommaso Stanzani, l’influencer milanese sta staccando una ad una tante soddisfazioni per la sua carriera: tra opinionista, giudice e conduttore, Zorzi sta facendo quello che ha sempre voluto fare in TV.

In ballo, nel frattempo, c’è un progetto segreto di cui ancora non ha parlato…