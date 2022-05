“Potrei condurre l’Isola dei Famosi”, colpo di scena pazzesco: lei è un ex volto del GF Vip

Una rivelazione pazzesca dall’ex volto del GF Vip che potrebbe condurre l’Isola dei Famosi spodestando Ilary Blasi

Nella TV italiana non è difficile vedere volti volare da un reality show ad un altro, spesso ci sono degli intrecci assurdi da far sbarrare gli occhi ai telespettatori. L’ultima rivelazione ha fatto sognare i fan di ben due reality.

Attualmente pensare di togliere la conduzione di Ilary Blasi dall’Isola dei Famosi è impossibile, ma chissà che Mediaset un giorno non possa decidere per un ricambio e cambiare volto in prima serata, esattamente com’è stato deciso dal Grande Fratello. Tuttavia, sarà difficile togliere la conduzione alla padrona di casa romana che è molto amata dal pubblico italiano, specialmente per quel che riguarda la sua professionalità -ma allo stesso tempo ironia- nel condurre i reality show.

A prova di quanto detto, c’è stato anche un tentativo di protesta da parte dei telespettatori che hanno richiesto a gran voce il ritorno di Ilary anche per la conduzione del Grande Fratello, ma è già noto che per la prossima edizione ci sarà il volto di Alfonso Signorini per un altro anno ancora.

Dal GF Vip all’Isola dei Famosi: la conduzione sarà sua?

Reduce dall’esperienza come opinionista a La Pupa e Il Secchione, Antonella Elia deve averci preso gusto a stare in prima serata in TV tanto da essere convinta di ciò che vuole in futuro. La showgirl ha rivelato a Il Fatto Quotidiano: “Avrei potuto fare di più. Penso che potrei condurre un programma come l’Isola dei famosi, anche se non sarei la conduttrice classica. Ma non sono stata capita o forse non mi sono fatta capire io. O semplicemente sono nata per fare la spalla: mi piace il gioco a due in scena, mi piace giocare come un animale astuto, mi piace lo scambio energetico e artistico. Chi pensa che fare la spalla sia semplice, non ha capito nulla”.

A proposito della sua esperienza su Italia 1 ha dichiarato: “Barbara la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi. Mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice “col cuore”. Ma lei il cuore ce lo mette davvero”.