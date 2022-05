Uomini e Donne anticipazioni: Diego sceglie e spiazza tutti, Veronica allo scoperto. Puntata decisiva per alcuni protagonisti del Trono Over

Tra leggerezza e sentimenti profondi, la stagione di Uomini e Donne sta per entrare nella sua fase decisiva. Dopo la puntata dedicata in gran parte alla sfilata femminile, oggi torneranno in ballo i sentimenti con una scelta che ha stupito tutti.

Perché le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata del 4 maggio sono esplosive e annunciano una svolta importante nel dating show di Maria De Filippi. Ci sarà spazio infatti per Gemma Galgani che sta continuando a frequentare Giacomo perché ha trovato con lui molti punti di contatto. Ma il vero protagonista del Trono Over tornerà ad essere Diego Tavani.

Come spiegano le anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, ‘Uominiedonneclassicoeover’, il cavaliere spiazzerà tutti con una decisione ufficiale. Ha scelto di uscire dal programma insieme ad Aneta, la donna che sta frequentando con successo da qualche tempo. E ricordando quello che (non) era successo insieme a Ida Platano, il pubblico apprezzerà.

Uomini e Donne anticipazioni: Veronica sembra aver deciso come continuare

Resta però da capire quale sarà la reazione della stessa Ida che con Diego aveva investito molto tempo prima di lasciare perdere. Accetterà la scelta senza commentare, o magari per ripicca si avvicinerà ancora di più al suo ex storico, Riccardo Guarnieri che tanto sta facendo discutere?

Lo capiremo soltanto guardando la puntata odierna di Uomini e Donne che però concederà anche spazio al Trono Classico. Mentre Luca Salatino è ancora combattuto nelle sue scelte e porta avanti in contemporanea Soraia, Lilli e Aurora, Veronica Rimondi sembra più decisa.

La tronista ferrarese ha deciso di eliminare Fernando preferendo concentrare le sue forse e il suo tempo con Matteo. La tattica del corteggiatore, fatta di serenate e omaggi floreali, sembra aver fatto breccia anche se nella scorsa puntata Veronica ha scelto di portare fuori anche Andrea. Continuerà a vedere anche lui insieme a Matteo e Federico, oppure è arrivato il tempo delle prime scelte? La puntata di oggi dovrebbe chiarire un po’ di più la situazione.