Batosta terrificante per Meghan Markle: c’è l’addio definitivo che lascia tutti senza parole

Una carriera da attrice volontariamente frenata dalle proprie scelte personali e familiari. Meghan Markle, promettente interprete statunitense, ha scelto l’amore del principe Harry di Gran Bretagna piuttosto che proseguire nel suo lavoro.

Ma la passione per lo spettacolo della giovane duchessa non si è assolutamente esaurita. Infatti da tempo sia lei che il suo nobile consorte hanno investito nella Archewell, società di video-produzione creata proprio dalla coppia.

Tanti progetti in ballo per il cinema e per la televisione. Ma anche una forte batosta che arriva direttamente dal gigante dello streaming on-line Netflix. La piattaforma ha deciso di tagliare ed annullare la lavorazione ad un progetto a cui Meghan teneva particolarmente.

La serie d’animazione ispirata alla vita di Meghan

La notizia è di poche ore fa. Come spiega il tabloid inglese Guardian, Netflix avrebbe deciso di tagliare la programmazione di Pearl. Ovvero della serie di animazione ideata dalla stessa Meghan Markle.

Un prodotto a cui la duchessa di Sussex tiene molto, visto che si tratta di un cartone animato ispirato all’infanzia della stessa Meghan. Un’operazione autobiografica che avrebbe dovuto rappresentare il prodotto di punta della produzione Archewell ed inizialmente approvato da Netflix.

Il taglio è avvenuto per ragioni non legate strettamente alla figura della duchessa. Bensì il colosso streaming sta forzatamente effettuando dei tagli alle proprie produzioni ed alle spese generali, per motivi legati alla crisi degli ultimi mesi, dovuta alla pandemia mondiale.

Una delusione artistica per la Markle, che comunque continuerà con la sua società a lavorare fianco a fianco con Netflix. A cominciare dalla serie-documentario Heart of Invictus, dedicata interamente agli Invictus Games di cui il principe Harry è da sempre uno degli organizzatori e maggiori fautori.

Va ricordato come l’ultima apparizione diretta sullo schermo di Meghan Markle risalga addirittura al 2016, partecipando al film per la TV Dater’s Handbook, inedito per il pubblico italiano. Dopo di che ha prestato la voce per alcune opere minori di animazioni o documentari. La sua carriera da attrice è inevitabilmente in discesa.