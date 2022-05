“Perché dal vivo sei brutta?”, Soleil offesa in pubblico: la reazione è pazzesca!

Soleil Sorge si è vista porre una domanda abbastanza antipatica da parte di un suo fan, che le ha chiesto come mai dal vivo fosse così brutta. Ecco cosa ha commentato l’ex gieffina quando il video è diventato virale.

Sabato 30 aprile Soleil Sorge è stata ospite della discoteca Donoma Club di Civitanova Marche. L’accoglienza è stata davvero calorosa da parte del pubblico, fra cui evidentemente c’erano anche molti fan dell’ex inquilina del GF Vip 6. L’influencer si è messa a ballare e a cantare con il pubblico, con cui si è resa molto disponibile.

C’è infatti un video che sembrerebbe essere stato registrato nel backstage del Donoma Club, dove si vede Soleil Sorge circondata da diversi ammiratori, qualcuno dei quali forse è un po’ alticcio. All’improvviso, uno dei presenti chiede a di poter fare una domanda all’ex gieffina, e lei acconsente. La richiesta del fan, però, suona abbastanza offensiva.

“Soleil Sorge, perchè dal vivo sei brutta?”

Soleil Sorge ha ricevuto la seguente domanda: “Come mai dal vivo sei così brutta?”. L’influencer è parsa per un istante davvero spiazzata dalla domanda. Si è subito ripresa, commentando con la sua sottile ironia: “Perchè non ci sono le luci giuste”. Il tutto nell’ilarità generale dei presenti. Il video è diventato subito virale, soprattutto su TikTok.

Quando il video è diventato davvero troppo visto e commentato per essere ignorato, Soleil Sorge ha voluto commentare su Twitter quanto successo. Queste le sue parole: “Come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore… Divertente, provaci di nuovo“.

Non solo Soleil: anche altri vip sono accusati di essere brutti dal vivo

Prima di entrare nel GF Vip 6 Soleil era conosciuta soprattutto come influencer, e le sue parole suonano davvero incredibili: il lavoro che si è scelta non porta forse alla costante ricerca ed esposizione della bellezza? La Sorge non è la prima vip a cui viene rivolta l’accusa di essere molto differente dal vivo rispetto alle foto che condivide sul web.

Anche a Chiara Nasti ed alla figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, il pubblico aveva rivolto l’accusa di utilizzare troppi filtri nei loro profili social che le avevano rese irriconoscibili all’interno dei reality show a cui avevano deciso di partecipare. A prima vista, non sembrerebbe essere questo il caso di Soleil Sorge.

Ecco il video in cui il fan chiede a Soleil Sorge come mail dal vivo è brutta: