Isola dei Famosi, c’è l’annuncio: ex naufraga incinta e gli italiani esultano – VIDEO

Un grande fiocco sta per appendersi a casa di un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e del suo compagno: grande gioia

È sempre una gran bella notizia quando in arrivo c’è un bambino o una bambina ad allargare le famiglie, è il caso dell’ex naufraga ed il suo fidanzato che l’hanno annunciato con gran stile facendo esultare gli italiani.

Una partita da cardiopalma per i tifosi capitolini che, fuori casa con lo Spezia, hanno vissuto 90′ ed oltre con grande apprensione. Una gara da montagne russe che si è conclusa con il colpo vincente di Francesco Acerbi al 90′ che ha reso vane tutte le speranze della squadra di casa, nonostante le reti di Amian, Agudelo e Hristov.

Tuttavia, la notizia più bella del match è arrivata oltre il 90′ con Mattia Zaccagni che ha esultato per la vittoria della squadra per cui gioca, la Lazio appunto, con un pallone sotto la divisa. Questo vuol dire soltanto una cosa: l’ex naufraga Chiara Nasti è incinta!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto genitori: che emozione sui social!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

“Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy”, così Chiara Nasti ha ricondiviso la foto dell’esultanza di Mattia Zaccagni ed annunciato la gravidanza. In realtà, rumors su una presunta gravidanza dell’ex naufraga e sorella di Angela Nasti circolavano da un po’, addirittura è stata accusata di inscenare una finta pancia per far chiacchierare di sé, poi si è scoperto essere tutto reale. Inevitabilmente sotto il post della Nasti si è scatenato un putiferio di commenti per congratularsi con i futuri genitori, sia dal mondo dello sport, che dello spettacolo di cui fanno parte i due, qualcun altro invece ha calunniato sull’effettiva paternità del bambino.

Tra gli auguri spiccano senz’altro quelli di Kat Kerkhofs conosciuta per aver dato alla luce da pochissimo Ciro Romeo, primogenito del leader partenopeo, Dries Mertens. Anche la moglie di Ciro Immobile -compagno di squadra di Zaccagni-, Jessica Melena ha deciso di congratularsi con la coppia tramite il post di Instagram.