Un Posto al Sole, nel cast arriva un protagonista di Amici: pubblico in visibilio

Protagonista di Amici entra nel cast di Un Posto al Sole lasciando il pubblico senza parole e con il cuore gonfio di gioia.

Un Posto al Sole è la fiction italiana più longeva e apprezzata di sempre dal pubblico. La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 e da allora la trasmissione in onda va dal lunedì al venerdì su Rai 3. Sono più di due milioni le persone che si sintonizzano sul terzo canale della rete nazionale per vedere cosa accadrà a Posillipo, in particolare a Palazzo Palladini.

Dal 1996, dunque, i telespettatori – stesso posto, stessa ora e stesso canale -, divorano ogni puntata di Un posto al sole e dopo l’ultimo spoiler di una delle protagoniste della soap sicuramente resteranno con gli occhi incollati allo schermo. Impossibile perdere anche solo un episodio anche perché la fiction si arricchirà con una nuova entrata in scena, un protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Un Posto al Sole, protagonista di Amici nel cast: pubblico in visibilio

Antonio Fiore tornerà sul piccolo schermo. Il ballerino professionista era tra i volti più amati di Amici 4, il cui serale andò in onda dal 3 febbraio al 21 aprile 2005 e fu vinto da Antonino. Dopo il talent la carriera professionale di Fiore prese il via. Il ballerino da protagonista assoluto prese parte parte al musical A un passo dal sogno e successivamente al musical Nine, ispirato al film 8 e mezzo di Federico Fellini che ha come protagoniste femminili Penelope Cruz, Sophia Loren e Nicole Kidman. Dopo varie esperienze nel mondo della danza però Antonio è pronto per cimentarsi in una nuova avventura sul set. Dopo Amici di Maria De Filippi è pronto a prendersi un ruolo da protagonista a Un posto al sole.

L’ex volto di Amici 4 è infatti nel cast dell’amatissima fiction di Rai 3, come testimonia una foto con alcuni componenti della serie tv di successo targata Rai. Nella vita invece Antonio Fiore è impegnato con l’ex campionessa di ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio e insieme hanno una splendida bambina, Maya, che ha da poco compiuto due anni.