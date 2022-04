GF Vip, ex concorrente rivela: “Siamo appesi a un filo”. L’incidente mortale che gli ha cambiato la vita

Racconto choc a ‘Oggi è un altro giorno’. Ex concorrente del GF Vip 5 ha ricordato un tragico episodio del suo passato.

Ospite di Silvia Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato un dramma del passato. Parliamo di Francesco Oppini che assieme ad Alba Parietti ha deciso di raccontarsi senza alcun filtro nel salotto di Rai Uno. Oggi 40enne, Francesco aveva 24 anni quando ha dovuto affrontate un terribile lutto.

L’ex gieffino ha rivelato che nel 2006 una sua fidanzata, Luana, perse la vita in un incidente stradale. Quel terribile momento ha fatto si che Francesco crescesse più rapidamente: “Ho dovuto superare il dolore più inaspettato che uno può avere all’età che avevo io all’epoca, 24 anni”.

Il racconto del figlio di Alba Parietti ha lasciato tutti senza parole a ‘Oggi è un altro giorno’. Francesco ha spiegato che alla sua età mai si sarebbe aspettato di dover affrontare un tragedia simile, la stessa che lo ha cambiato per sempre: “Ti rendi conto che siamo tutti appesi a un filo”.

Francesco Oppini, dalla morte di Luana al rapporto con sua mamma: com’è Alba Parietti

Ospite di Silvia Bortone, Francesco Oppini si è raccontato senza freni. L’ex gieffino ha ricordato come sia cambiata la sua vita quando aveva 24 anni. Con la morte della sua fidanzata, Luana, il 40enne ha dovuto imparare a superare il dramma. “Se io spesso e volentieri sorrido è grazie all’atteggiamento che questa persona aveva nei confronti della vita”, ha chiosato Francesco sottolineando che il pensiero di Luana ancora oggi lo emoziona.

L’ex gieffino ha spostato poi l’attenzione su Alba Parietti seduta in studio al suo fianco. Oppini ha svelato che la showgirl è una mamma molto ingombrante che lo telefona in continuazione: “Se io scendo dalla macchina a fare benzina, quando risalgo trovo 10 chiamate perse. La persona che è un macchina con me ne trova quattro”.