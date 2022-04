“Tristissima”, fulmine a ciel sereno per Claudia Gerini: cos’è successo. L’attrice lo ha esternato attraverso una recente intervista

La figlia è pronta a spiccare il volo verso New York e questo non può che rendere orgogliosa (ma triste) la mamma. Parlando al settimanale ‘Grazia’, la Gerini ha descritto al meglio la situazione.

E’ un passaggio delicato per ogni mamma vedere i propri figli spiccare il volo e lasciare la propria casa. La loro crescita comporta anche degli attriti ma vederli andar via è un’azione a cui nessun genitore è mai del tutto pronto. Ad attraversare perfettamente questa situazione è Claudia Gerini, che presto saluterà la sua “piccola” Rosa. La ragazza, che compirà 18 anni a maggio, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli è pronta al grande salto: andrà a studiare a New York.

Rosa Enginoli è riuscita ad entrare in un collage americano, la rinomata New York University, dopo aver superato durissime selezioni. Si iscriverà alla facoltà di cinema e teatro, cercando di ripercorrere le orme della mamma. L’istituto al quale si è affidata è senza dubbio tra i più rinomati al mondo, come testimoniato dalla retta carissima, da circa 50mila dollari all’anno.

Claudia Gerini pronta a salutare la figlia: “Andrà a New York!”

Nonostante tutto un vero orgoglio per la Gerini, che al settimanale ‘Grazia’ ha voluto esprimere la sua grande soddisfazione.

“Sono felice per lei anche se io sarò tristissima all’idea di averla lontana. Ma è un ciclo, è giusto che sia libera di fare le sue esperienze. Ha già dimostrato di essere una bravissima attrice, anche se non è detto che segua questa strada. Potrebbe occuparsi di scrittura o di sceneggiatura. Mi fa piacere che abbia scelto lo spettacolo, significa che sono riuscita a trasmetterle il mio amore per questo lavoro”. La partenza dell’adolescente è fissata per settembre e se tutto andrà bene resterà negli States almeno 4 anni. In questi anni ha già ricoperto piccoli ruoli in tv e al cinema, come comparsa in film come ‘Indovina chi viene a Natale?’ di Fausto Brizzi o fiction Rai come ‘L’Aquila, grandi speranze’.

Tra l’altro tutta la famiglia della Gerini sembra destinata allo spettacolo, visto che la sorella minore di Rosa, Linda, vuole intraprendere lo stesso percorso. L’attrice romana ha confessato che la sua secondogenita, avuta dodici anni fa dall’ex compagno Federico Zampaglione (il leader dei Tiromancino), ha una spiccata propensione per la musica e l’esibizione, pur non avendo ancora le idee chiarissime vista la giovanissima età.