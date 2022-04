L’Isola dei Famosi, lite furiosa: si sfiora la rissa, volano parole grosse – VIDEO

Gli animi dei naufraghi a L’Isola dei Famosi si sono surriscaldati, e si è sfiorata la rissa fra due concorrenti. Ecco cosa ha scatenato i dissapori fra i due gruppi, rivelando che forse ci sono delle antipatie che fin’ora non si erano palesate.

La stanchezza e, soprattutto, la fame cominciano ad avere il sopravvento a L’Isola dei Famosi 2022. Nella puntata del 25 aprile, infatti, gli autori del programma hanno voluto mettere alla prova Blind. Posto davanti alla scelta di poter parlare con la sua fidanzata Greta od invece sfamare tutto il suo team, ha preso una decisione sofferta.

Il cantante ha preferito poter vedere e parlare per qualche minuto con la sua Greta. Tornato alla Palapa, Ilary Blasi l’ha messo in forte imbarazzo con i suoi compagni di squadra. Alvin ha fatto annusare a tutti degli spiedini di carne ancora caldi, ma ha fatto spiegare a Blind che non potevano mangiarli a causa della sua scelta.

Si inasprisce la rivalità fra Cucaracha e Tiburon?

Anche se tutti i naufraghi hanno sgranato gli occhi quando hanno saputo della scelta di Blind, nessuno ha apertamente preso posizione contro di lui. Poco dopo, comunque, hanno avuto l’opportunità di bere della birra e mangiare alcuni stuzzichini, che gli hanno fatto sicuramente dimenticare in fretta il piccolo incidente.

Il 27 aprile, però, la fame è tornata prepotentemente a farsi sentire. I concorrenti de L’Isola dei Famosi sono stati recentemente divisi in due gruppi: i Cucaracha ed i Tiburòn. Oltre a loro, ci sono anche i naufraghi che si trovano a Playa Accoppiada. Guendalina Tavassi si trova nella squadra dei Cucaracha.

Perchè stava scoppiando una rissa a L’Isola dei Famosi: è incredibile

Clemente Russo e la moglie Laura si sono subito accorti che Guendalina Tavassi si era procacciata due cocchi. Quello che li ha subito fatti arrabbiare è che hanno notato come la naufraga sia andata subito a condividere il suo piccolo tesoro solo con i Cucaracha, ignorando completamente i Tiburòn, il gruppo di cui loro fanno parte.

È evidente che, soprattutto Laura, non ha gradito l’atteggiamento della Tavassi, e le si è subito pericolosamente avvicinata per rinfacciarle anche il comportamento che tiene insieme al fratello e che non le è mai piaciuto. Guendalina non si è fatta intimidire dal tono di voce, ed ha ribadito di essersi comportata bene.

Ecco il video della litigata fra Guendalina e la coppia Laura-Clemente: