Clamoroso no in casa Rodriguez. I fan ci speravano: grande delusione

Dopo i rumors di questi giorni, giunge un clamoroso no in casa Rodriguez: la notizia ha deluso i fan. Tutti i dettagli.

I fan della famiglia Rodriguez ci speravano ma, salvo imprevisti, il no sembrerebbe essere ufficiale. Conosciutissimi nel mondo dei reality, mamma Veronica è l’unica che ancora non si è presentata all’appello.

E mentre i rumors la vedrebbero tra i papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 7, dalla famiglia Rodriguez arriva a gran voce il ‘No’ secco. Dopo Belen, Cecilia e Jeremias è entrato nel mondo dei reality anche papà Gustavo. Padre e figlio infatti, insieme, hanno preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi ma all’appello mancherebbe ancora un’ultima componente della famiglia Rodriguez: mamma Veronica.

Proprio in queste ore il nome della Cozzani è rimbalzato sul web tra i probabili concorrenti della prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Ma la mamma dei Rodriguez, ospite di Ignazio Moser a Isola Party, ha espressamente dichiarato a gran voce di non avere alcuna intenzione di partecipare ad un reality show. Come mai? A spiegare il motivo è stata la diretta interessata.

Il clamoroso no di mamma Veronica: l’unica dei Rodriguez fuori dai reality

La famiglia Rodriguez non è affatto sconosciuta nel mondo dei reality. Difatti, nel 2008 la prima a parteciparvi è stata proprio Belen. La showgirl prese parte alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi con al timone Simona Ventura. Successivamente all’appello si sono presentati anche Cecilia e Jeremias. Quest’ultimo dopo aver preso parte all’Isola dei Famosi e al GF Vip 2, quest’anno è tornato in Honduras accompagnato da papà Guastavo, new entry dei reality show di Mediaset.

Ma all’appello mancherebbe ancora mamma Veronica che, a differenza degli altri Rodriguez, ha ammesso di non avere alcuna intenzione di prendere parte ad un reality. Ospite di suo genero Ignazio a Isola Party, la Cozzani ha dichiarato: “Io non farò un reality per la questione bagno. A me questo mi trattiene. Non andrò mai all’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno!”. Con queste prole la mamma di Belen ha sbarrato le porte ai rumors che la vedrebbero tra i concorrenti del GF Vip 7. Staremo a vedere se Alfonso Signorini riuscirà a farle cambiare idea.