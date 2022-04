Uomini e Donne, Ida Platano asfaltata da un’ex protagonista: critiche pesantissime. Il percorso della dama non convince nessuno

A volte ritornano, ma a Uomini e Donne lo fanno spesso. Perché la storia del dating show di Canale 5 è fatta anche di revival: corteggiatori che si riciclano come tronisti, come del Trono Over che si ripresentano come single.

Gli ultimi in ordine di tempo sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti quasi ininterrottamente delle ultime edizioni ma anche di Temptation Island 2018 quando ancora non esistevano i Vip. Si sono presi e mollati in continuazione, sono stati anche ad un passo dal grande passo e poi però hanno deciso di troncare.

Tutto finito immaginerete voi. E invece no, perché se Ida si è ripresentata quasi subito ritrovando il suo ruolo di dama, in compenso Riccardo ci ha messo un po’ a decidersi. Ora però è tornato da un mesetto pure lui, sta frequentando altre donne ma molti sono convinti che alla fine punterà sempre sul bersaglio classico. E lo pensa pure Karina Cascella, storica ex opinionista del programma.

Uomini e Donne, Ida Platano asfaltata: “Se non succede nulla, due domande te le fai”

Paradossalmente il ritorno di Riccardo nel dating show di Maria De Filippi è servito ancora di più a insinuare dubbi nel pubblico ma anche negli opinionisti. Tina e Gianni non perdono occasione per criticare soprattutto l’atteggiamento di Ida e ora tutti stanno aspettando che tornino ad uscire insieme.

Karina dall’alto della sua esperienza si è fatta un’idea precisa e l’ha confessata rispondendo ai suoi follower su Instagram. “Ida è carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo. Se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”.

Poi a scanso si essere mal interpretata ha aggiunto che lo stesso discorso vale anche per Riccardo, perché evidentemente a tutti a cominciare da loro piace stare in tv. Nell’ultima registrazione del programma, quella più fresca, Riccardo era in studio ma Ida no (c’era il giorno prima). Toccherà aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne per capire cosa sia successo e se quello che pensano molti si trasformerà in realtà.