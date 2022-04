Manuel Bortuzzo, annuncio terrificante: così è finito tutto. Non se lo aspettava nessuno, ma le sue parole sono molto chiare

Forse nemmeno lui quando aveva deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 aveva immaginato quello che sarebbe successo in seguito. Eppure la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata totalmente e da oggi ancora di più.

L’ex nuotatore azzurro ha affidato un comunicato all’Ansa e poi lo ha ripubblicato via social per confermare qyuello che i suoi fan temevano da qualche tempo. La storia d’amore con Lulù Selassié, la sua princess, è finita e non ci sono margini per ripensarci.

“In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”

Manuel Bortuzzo sparisce dalla scena: le sue decisioni stanno facendo discutere

Negli ultimi giorni c’erano già stato segnali. Manuel aveva deciso di chiudere il suo profilo su Twitter proprio per non essere stressato dai fan (donne in testa) della sua fidanzata. Perché tutto quello che scrive Lulù è passato al setacci e basta una piccola frase per scatenare le ‘fatine’, le sue fan più accanite, in qualche caso fin troppo.

Ma nelle ultime ore è successo anche di peggio. Perché Manuel ha anche eliminato dalle sue Storie l’album che i due ragazzi avevano scattato nel weekend di Pasqua a Napoli. Un gesto assolutamente volontario e non casuale, perché per farlo bisogna volerlo, non succede per caso.

Prima di cancellarsi da Twitter, Manuel aveva pubblicato un video nel quale intonava ‘La stella più fragile dell’universo’, la stessa canzone di Ultimo che aveva dedicato a Lulù durante il GF Vip 6. Ora però non c’è traccia della Selassié e del loro amore ormai tramontato.