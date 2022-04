“Vi svelo l’ultima telefonata con Raffaella Carrà”: confessione da brividi di un ex gieffino!

Un ex protagonista del Grande Fratello Vip ha voluto svelare l’ultima chiamata avuta con Raffaella Carrà: le sue parole in diretta.

Uno dei tanti protagonisti passati dalla casa del Grande Fratello Vip ha voluto rivelare la sua ultima conversazione con Raffaella Carrà. Ovviamente stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. Andiamo a vedere le sue parole.

Nella giornata di ieri tra i tanti ospiti di Silvia Toffanin e del suo Verissimo era presente anche Cristiano Malgioglio. Nel corso della sua intervista nel talk show, il paroliere italiano ha voluto parlare della scomparsa di Raffaella Carrà affermando: “È stata una perdita incredibile, lei aveva tutto, bellezza, talento”. Inoltre sempre sulla showgirl bolognese ha subito aggiunto: “Non ci frequentavamo molto, ma quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello ci siamo sentiti, voleva sapere tutto, si divertiva molto”.

Trasportato dai ricordi, Cristiano ha avuto modo di raccontare l’ultima chiamata avuto con Raffaella. Infatti ai microfoni ha confessato: “Mi ha chiamato e mi ha detto Cristiano rimani così come sei, non cambiare mai, perché quando arrivi tu la televisione cambia colore. Non capivo perché mi dicesse questo. Dopo tre giorni è arrivata la notizia della sua scomparsa, forse quello era l’ultimo saluto che voleva darmi“.

Infine sempre sulla Carrà, Malgioglio ha voluto raccontare anche come ha vissuto il momento successivo alla sua scomparsa: “Secondo me è stato brutto che sia stata mostrata la sua camera da letto, il suo bagno, spazi così privati. Mi ha fatto male, è stato orribile“. A quasi un anno dalla sua morte, però, la Rai è pronta ad omaggiare uno dei suoi volti più iconici, scopriamo come.

Raffaella Carrà, arriva l’omaggio della Rai: accadrà a breve

La Rai finalmente renderà omaggio ad uno dei volti più indimenticabili della televisione. Ovviamente stiamo parlando di Raffaella Carrà, a cui verranno intitolati gli studi del servizio pubblico situati in Via Teulada, a Roma. Inoltre la Rai ha in mente un grandissimo evento che verrà trasmesso in diretta televisiva. Così finalmente verrà reso omaggio all’indimenticabile artista.

Inoltre la televisione pubblica dovrebbe trasmettere anche un evento in diretta televisiva, con un grande show in compagnia di tanti amici e colleghi di Raffaella Carrà. Infatti a questo show starebbe lavorando Sergio Japino, compagno e spalla destra della Carrà. Sono tanti gli artisti che accompagneranno la serata, tra cui anche cantanti del calibro di Antonello Venditti e Renato Zero. Quindi la Rai oltre ad intitolare gli studi di Via Teulada è pronta anche ad organizzare uno show per celebrare la grande carriera dell’artista.

Secondo le prime indiscrezioni lo show dovrebbe andare in onda il prossimo 18 giugno 2022, giorno in cui si celebra il primo compleanno della conduttrice dalla sua morte. Mentre invece lo spettacolo dovrebbe essere organizzato presso il foro italico in Roma, lo stesso che ha ospitato tante edizioni di Carramba che sorpresa, con Milly Carlucci alla conduzione.