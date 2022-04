La Pupa e il Secchione Show, proposta di matrimonio in diretta? Indiscrezione pazzesca

Terribile colpo di scena a La Pupa e il Secchione Show: la proposta di matrimonio in diretta stupirà il pubblico della D’Urso.

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show con al timone Barbara D’Urso continua a sorprendere il pubblico di Italia Uno con inaspettati colpi di scena. Stando all’indiscrezione lanciata sul web ex gieffino chiederà la mano alla sua compagna.

Il seguitissimo programma condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, La Pupa e il Secchione Show, è in dirittura d’arrivo. L’ultima punta prevista per il 3 maggio 2022 è stata già impacchettata dalla produzione del reality show e, intanto, a poche ore dalla registrazione sul web sono spuntati i primi spoiler.

Dopo la puntata, al centro della scena, l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso avrebbe chiesto la mano ad Elena Morali. Questa non è la prima volta per i due vip, difatti, l’ex di Nina Moric e la Morali si sono già promessi amore eterno nel 2020 a Zanzibar. Un giuramento che è stato rinnovato anche nel 2021 alle Maldive. Adesso però, Favoloso avrebbe intenzione di sancire questa unione con un rito che sia riconosciuto legalmente in Italia.

La Pupa e il Secchione Show, Mario Favoloso chiede la Mano ad Elena Morali? Tutti gli spoiler sulla finale

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si sono giurati amore per ben due volte: a Zanzibar e alle Maldive. Stando però agli spoiler spuntati fuori dopo la registrazione dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, l’ex gieffino, subito dopo la finale del reality show avrebbe nuovamente chiesto la mano alla sua compagna.

Ma la proposta di matrimonio non è l’unica indiscrezione trapelata in queste ore da La Pupa e il Secchione Show. Ebbene, sul web è stato lanciato anche il nome del Superpupo scelto dalla D’Urso per la finale del suo programma: Giucas Casella. Non ci resta altro che attendere il 3 maggio 2022 per scoprire tutti i particolari sull’attesissima finale.