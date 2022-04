Bonus affitto 2022 per redditi bassi e studenti: come accedere al sostegno. Rispetto agli anni passati sono cambiate le regole

Un problema che toccale tasche di molti italiani e che negli ultimi due anni è diventati quasi insormontabile. Perché non non può permetterei una casa propria e vive di affitto sa che i costo sono lievitati. Ma tra pandemia e crisi economica, sostenere certe spese è diventati (quasi) impossibile.

In questo senso un aiuto fondamentale arriva dal bonus affitto 2022, uno sgravio fiscale importante che sa di ossigeno per molti ma non per tutti. Perché è riservato a specifiche condizioni e specifiche di categorie che è meglio conoscere bene, perché la percentuale di detrazione cambia a seconda del reddito del richiedente.

In generale, per i contratti di locazione di immobili destinati come abitazione principale la detrazione annua è pari a 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Ma scende a 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.439,71 e 30.987,41 euro e sopra questa cifra no0n sono previste detrazioni.

Bonus affitto 2022 per redditi bassi e studenti: come funziona il beneficio

Ci sono però ulteriori detrazioni per categorie che possono andare in difficoltà di fronte ad affitti eccessivi. Come ad esempio i lavoratori dipendenti che hanno dovuto spostare la residenza nel Comune in cui ha sede la loro azienda o in un Comune vicino nei tre anni precedenti rispetto a quello in cui viene richiesto il bonus fiscale.

Vale però solo se lo spostamento è stato superiore ai 100 km e in una regione diversa da quella della precedente residenza. In questo caso la cifra è di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e di 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.

Esiste anche una detrazione d’imposta specifica per gli studenti fuori sede, pari al 19% per un importo non superiore a 2.633 euro. Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza e sempre in una provincia diversa. Ma dal bonus sono esclusi quelli che frequentano corsi di specializzazione, master, dottorati di ricerca o corsi post-laurea.

Infine è prevista una detrazione d’imposta per giovani con età tra 20 e 31 anni, con reddito complessivo pari o inferiore a 15.493,71 euro. La cifra forfettaria è di 991,60 euro o, se conviene di più, pari al 20% dell’importo del canone entro il limite massimo di 2.000 euro. sarà concesso per i primi quattro anni di contratto (in passato erano solo tre).