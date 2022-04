Regina Elisabetta, incredibile curiosità: una tradizione di famiglia che non ha interrotto

Gli anni passano ma Elisabetta II non rinuncia mai a portare avanti una tradizione di famiglia: il dettaglio che tutti hanno notato.

In occasione del suo 96esimo compleanno i profili social sono stati inondati di foto anche del passato. In ognuna di queste non è sfuggito un particolare davvero curioso: al collo Elisabetta ha sempre sfoggiato le sue perle.

A 96 anni la Regina Elisabetta continua ad essere estremamente attenta ai dettagli e all’eleganza, soprattutto non rinuncia mai ai tre fili di perle che porta da sempre al collo. A notare questa costante nel suo outfit sono stati in tanti. Ma che significato hanno per la Sovrana quei costosissimi e bellissimi gioielli?

Facendo un excursus sui profili social di Elisabetta II è possibile notare, attraverso alcune foto pubblicate anche in occasione del suo 96esimo compleanno, che la Regina indossa da anni quei preziosissimi fili di perle. Scopriamo insieme cosa rappresentano per la moglie di Filippo.

Elisabetta non si è mai separata dai suoi gioielli: cosa rappresentano le perle per la Sovrana

Se c’è qualcosa di cui la Regina Elisabetta non può farne assolutamente a meno, queste sicuramente sono le perle al collo. Ebbene, la 96enne indossava già da piccola la preziosissima collana ad un solo filo. Successivamente il gioiello si è impreziosito con un secondo filo per poi arrivare anche al terzo. Ma che significato hanno le perle per Elisabetta II?

Si tratterebbe di una tradizione di famiglia che la Regina non ha osato interrompere. Infine Leslie Field, autrice britannica, ha raccontato alla rivista People che da tradizione Elisabetta ad ogni compleanno era solita ricevere in regalo due perle. Ma qual è invece il valore dal punto di vista economico? Come avanzano i tabloid inglesi, i tre fili indossati dalla Sovrana potrebbero raggiungere un valore di sei milioni di sterline ciascuno.