Sonia Bruganelli alza la voce: “Non è previsto da voi?”. L’intervento che spiazza tutti

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia, non ci sta e alza la voce sui social: tutto quello che è successo sul web.

C’è sempre più curiosità sull’eventuale realizzazione di Ciao Darwin 9. Dopo le molteplici indiscrezioni pubblicare e fatte circolare sul web, Sonia Bruganelli rompe il silenzio. Scopriamo cos’ha detto l’imprenditrice romana.

Reazione inaspettata quella di Sonia Bruganelli che nelle scorse ore ha deciso di uscire allo scoperto e alzare la voce. Sul web sono in tanti a chiedersi se ci sarà una nuova stagione di ‘Ciao Darwin’ e ad avanzare una risposta è stato TvBlog sull’account ufficiale di Instagram: “Non è prevista”. L’indiscrezione è arrivata subito alla Bruganelli che a sua volta ha replicato sullo stesso social network.

“Io vi adoro, ma mi chiedo… da chi non è previsto?!?! Da voi??“, ha chiosato l’imprenditrice nonché ex opinionista del Grande Fratello Vip 6. Insomma, la Bruganelli non ha dato alcuna informazione precisa ma dalle sue parole sembra proprio che Paolo Bonolis e Luca Laurenti potrebbero tornare in Tv con una nuova stagione del seguitissimo game show.

Ciao Darwin, ci sarà la nuova edizione? La risposta di Sono Bruganelli spiazza tutti

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, nel 2019, quest’anno ‘Ciao Darwin’ potrebbe finalmente tornare con una nuova edizione. Negli ultimi due anni sono state trasmesse le repliche del seguitissimo game show ma nel 2022 Mediaset potrebbe sfornare la nona edizione.

Al momento non ci sono notizie ufficiali a tal riguardo, ma l’intervento di Sonia Bruganelli ha aperto le porte a nuove speranze. Non ci resta che attendere un po’ di tempo per scoprire se Bonolis e Laurenti daranno il via alle registrazioni delle nuove puntate: cosa decideranno dai piani alti di Cologno Monzese? Staremo a vedere.