Vladimir Putin, quanto guadagna e qual è il suo patrimonio segreto: cifre da capogiro! Il capo di stato russo è davvero ricchissimo

E’ sulla bocca di tutti per quanto sta accadendo in Ucraina e per la crisi con la Nato senza precedenti. Putin è un uomo solo al comando e possiede delle ricchezze davvero inimmaginabili.

E’ forse l’uomo più discusso al mondo in questo momento. Vladimir Putin è in guerra con l’Ucraina e con la Nato, in un momento di massima distanza dal mondo occidentale che sta pagando a caro presso con la Russia. Quello che doveva essere un conflitto lampo si sta trasformando in un guerra di territorio, con tantissime perdite sia a livello civile che militare. Le risorse senza dubbio con mancano allo stato sovietico e anche il suo leader è davvero un personaggio ricchissimo. Frutto della fine del blocco sovietico e delle privatizzazioni arrivate dopo il crollo dell’URSS.

La CIA ha spesso indagato su quali siano le reali ricchezze di Putin e i suoi possedimenti, sfruttando anche il lavoro di uno dei suoi principali oppositori, Alexey Navalny.

Qualche tempo fa a dare un’idea precisa di che cifre stiamo parlando ci ha pensato un’inchiesta giornalistica del team di Occrp e di Novaya Gazeta. Grazie a una fitta rete di prestanome, Putin avrebbe possedimenti pari a 24 miliardi di dollari, quasi al livello degli uomini più ricchi del pianeta. Addirittura c’è chi ipotizza che il patrimonio segreto dell’ex capo del Kgb possa essere infinitamente più esteso, arrivando a competere con quelli di Jeff Bezos ed Elon Musk (attualmente i più ricchi del globo secondo Forbes).

Vladimir Putin, una ricchezza sottostimata: per qualcuno possiede un patrimonio di 200 miliardi

Nel corso di una testimonianza tenuta di fronte alla Commissione Giustizia del Senato statunitense, Bill Browder, ex CEO dell’Hermitage Capital Management (fondo d’investimento specializzato nel mercato russo) ha parlato di un patrimonio stimabile in 200 miliardi di dollari. Se andiamo a considerare solo la dichiarazione dei redditi del 2021, Putin dichiara di percepire 114.000 euro l’anno e vivrebbe in un appartamento da 77 metri quadri a Mosca. Ovviamente, essendo a capo della Russia di fatto dal 1999, qualche dubbio in merito potrebbe sorgere.

In teoria il primo cittadino russo potrebbe contare soltanto sul suo stipendio da Presidente. Secondo una classifica stilata dal The Guardian, Vladimir Putin sarebbe al nono posto mondiale tra i leader politici più pagati. Con 136.000 dollari figurerebbe alla spalle di Biden e anche ai colleghi di Francia, Regno Unito e Germania.