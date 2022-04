Uomini e Donne Vip, chi sarà la conduttrice: Maria De Filippi ha scelto

Mediaset starebbe studiando per il periodo estivo la formula vip di Uomini e Donne: come presentatrice Maria De Filippi avrebbe segnalato il nome di una sua collega. Ecco di chi si tratta: è uno dei volti più amati della televisione italiana.

L’idea circola ormai da diversi anni, ma sembra che manchi davvero poco perchè arrivi in televisione la prima edizione vip di Uomini e Donne. L’opportunità sembrerebbe essere arrivata nella finestra estiva di questo 2022, quando all’improvviso si è capito che un amatissimo programma non sarebbe più stato prodotto.

Temptation Island ed il suo conduttore Filippo Bisciglia non torneranno più in Tv per mettere alla prova le coppie di innamorati e vedere se sono in grado di resistere ai tentatori nel corso del reality show. Questo significa che, finalmente, gli spettatori potrebbero avere la possibilità di vedere dei vip lasciarsi corteggiare nello studio di Uomini e Donne.

Maria De Filippi non vuole la conduzione del format vip

L’arrivo dell’edizione vip di Uomini e Donne non andrà a cancellare la versione classica del programma che ormai monopolizza gli ascolti da oltre due decenni. Nella fascia pomeridiana, infatti, gli ascolti giornalieri del programma di Maria De Filippi raccolgono la media impressionante di oltre il 26% di share e quasi tre milioni di spettatori.

La moglie di Maurizio Costanzo dovrebbe quindi rimanere al timone dell’edizione nip di Uomini e Donne, mentre per l’edizione vip ci sono diverse indiscrezioni riguardo i probabili nomi. A tal riguardo, il settimanale Nuovo si è detto certo di sapere chi avrebbe suggerito come presentatrice del nuovo dating-show estivo.

Uomini e Donne vip, ecco il nome della prima presentatrice

La presentatrice di Uomini e Donne vip dovrebbe essere proprio Silvia Toffanin. Questa stagione è sicuramente quella in cui sta raccogliendo il maggior numero di successi. Il suo programma ormai storico, Verissimo, è stato riprogrammato durante il fine settimana, riuscendo anche a mettere in difficoltà programmi rivali sui canali Rai.

La Toffanin è piaciuta molto al pubblico anche dietro al bancone di Striscia la Notizia, ricevendo anche i complimenti dell’amica Michelle Hunziker. L’approdo come presentatrice a Uomini e Donne vip sarebbe sicuramente una nuova avventura che ci permetterebbe di conoscere l’ex letterina di Passaparola sotto una nuova luce.

