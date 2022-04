Tina Cipollari e Gianni Sperti, clamorosa indiscrezione sul loro cachet: cifre monstre

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono due personaggi cult di Uomini e Donne: l’indiscrezione sul loro guadagno

I due opinionisti di Uomini e Donne hanno trovato una certa complicità tra loro e sono ormai inseparabili, nonostante non siano sempre d’accordo. Adesso è spuntata una nuova indiscrezione sul cachet.

Da tanti anni che Uomini e Donne è in onda su Canale 5, Gianni Sperti e Tina Cipollari accompagnano Maria De Filippi ed i due troni in qualità di opinionisti del dating show. Non sempre i due sono d’accordo, ma col tempo è inevitabile che abbiano raggiunto un equilibrio ed una complicità invidiabili in TV. Come sempre, la padrona di casa riesce a mettere insieme pezzi singoli che, insieme, funzionano alla perfezione come in un puzzle.

Gianni Sperti e Tina Cipollari si possono tranquillamente definire due pezzi di un puzzle già perfetto cui manca soltanto il loro estro, la loro polemicità e il loro saper tenere il pugno duro o andare controcorrente in alcune occasioni.

Uomini e Donne, quanto guadagnano Gianni Sperti e Tina Cipollari?

Oltre ad essere colleghi, i due opinionisti di Uomini e Donne sono anche molto amici al di fuori del programma e spesso pubblicano foto insieme. Ma qual è il loro guadagno per puntata del dating show? Spesso e volentieri si è parlato di un loro ipotetico cachet, la nuova indiscrezione di Diva e Donna parla di una cifra che varia dai 2.000 ai 4.000 euro a registrazione. Qualora l’indiscrezione dovesse essere veritiera -nonostante il condizionale sia d’obbligo come specificato dalla rivista- la coppia di opinionisti guadagnerebbe circa 16mila euro ciascuno, al mese: una cifra monstre per il loro ruolo all’interno del dating show.

È pur vero che la loro figura all’interno di Uomini e Donne è evidentemente funzionale e diverte i telespettatori soprattutto per quel che riguarda le querelle tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Pinuccia o Ida Platano. Proprio quest’ultima è entrata nell’occhio del ciclone targato Tina che sta intrattenendo i telespettatori in questi ultimi giorni di trasmissione.