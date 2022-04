Striscia la Notizia, decisa la conduttrice del prossimo anno: fan in visibilio

A seguito dell’ottimo riscontro di pubblico e di ascolti, Striscia la Notizia avrebbe già deciso di confermare una conduttrice per il prossimo anno. Ecco di chi si tratta e perchè questo potrebbe anche mettere in discussione la presenza in un talent.

Lorella Cuccarini dopo tanti anni di assenza dalla Tv, era tornata finalmente ad essere protagonista di un programma di punta di Rai 1, ovvero La vita in diretta. L’esperienza, però, si è conclusa nel peggiore dei modi, con la presentatrice che ha apertamente accusato il collega di essere un “maschilista dall’ego smisurato“.

Mentre Alberto Matano è voluto tornare più volte a smentire le accuse della Cuccarini, la presentatrice ha deciso di lasciare la Rai. Maria De Filippi la ha subito individuata come ideale sostituta di Arisa, che era titubante riguardo il rinnovo del contratto come insegnante di Amici. Fra le polemiche, Lorella ha debuttato come professoressa di canto.

Lorella Cuccarini ha conquistato Mediaset

Il carisma di Lorella ha subito conquistato il pubblico di Amici 21, dove sembrerebbe essere ormai scontato il suo rinnovo contrattuale anche per la prossima edizione del programma. Ci sarebbe però all’orizzonte un nuovo progetto di lavoro per la Cuccarini, che la vedrebbe ritornare in un ruolo che il pubblico ha molto gradito.

Da mercoledì 16 fino a sabato 19 marzo 2022, infatti, Lorella Cuccarini è comparsa dietro il bancone di Striscia la Notizia. Ad accompagnarla in questa avventura c’era un veterano ed icona della Tv italiana, Gerry Scotti. Inutile sottolineare che anche questo breve esperimento si sia rivelato un vero e proprio successo di ascolti e di pubblico.

Striscia la Notizia, la conduttrice titolare sarà proprio la Cuccarini

Secondo quanto rivela Blogo, Mediaset avrebbe preso atto della professionalità di Lorella Cuccarini, capace di trasformare in un successo qualsiasi programma in cui le venga affidato un ruolo. Sarebbe dunque fuori discussione che anche nella prossima stagione televisiva vengano ritagliati degli spazi su misura per la presentatrice.

In particolare, Lorella Cuccarini dovrebbe aver assicurato un nuovo contratto con Mediaset, dove l’offerta di lavoro dovrebbe proprio essere quella di tornare come co-conduttrice a Striscia la Notizia, questa volta per un periodo di tempo più lungo. Non è ancora chiaro se la presentatrice sarà ancora affiancata da Gerry Scotti.

Ecco una piccola gaffe di Lorella Cuccarini durante la sua esperienza di lavoro a Striscia la Notizia: