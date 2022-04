L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha allarmato i fan lasciandosi andare in uno sfogo che ha scatenato un putiferio sul web.

Sono giorni turbolenti quelli che sta vivendo Nina Moric. La modella croata si è lasciata andare in uno sfogo che ha visto al centro del suo discorso ancora una volta il suo ex marito. “Ora Fabrizio quale sarà la tua prossima mossa? Andrai in tv a dire che sono una drogata? Vai pure ma la verità è un’altra”.

La modella sostiene di avere in mano una delle informazioni con cui potrebbe far tornare in carcere Fabrizio Corona anche se lei vorrebbe evitare di arrivare a questo. “Mi danno della pazza ma io non sono pazza”. Poi la showgirl croata si rivolge direttamente al padre di suo figlio: “Pensi di farmi paura? Non puoi fare paura a chi non ha più nulla da perdere”. Nina Moric prosegue dicendo che è rimasta sola e neppure dal punto di vista professionale le cose vanno bene. “Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre. Mi state scrivendo in tanti ‘ti stai suicidando?’, no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo ora?”.

“Non mi vedrete più”. Ex naufraga de L’Isola dei Famosi allarma i fan: è un putiferio!

Le storie su Instagram vanno avanti fino alle prime ore del mattino, quando la modella croata decide di salutare così i suoi fan: “Questo giorno non accadrà mai più”. Non è la prima volta che la modella croata ricorre ai social per sfogarsi, ma in quest’ultima occasione è parsa a tutti molto stanca. Fino al 2015 aveva avuto il figlio Carlos Maria in affido per poi perderlo a causa di una segnalazione telefonica alla polizia.

Come ricostruito da Leggo, il figlio chiese alle forze dell’ordine di intervenire per mettere fine ad una lite tra Nina Moric e suo padre. La modella venne ricoverata per diverse lesioni e gli inquirenti stabilirono che aveva tentato il suicidio. Da lì la decisione che non era in grado di occuparsi del figlio. Da quel momento fu affidato alla nonna paterna, anche perché Fabrizio Corona era tornata in carcere. Dal 2018 lo ha potuto vedere una volta a settimana in presenza di un assistente sociale. Ora però la situazione è peggiorata come dimostra il suo ultimo sfogo.