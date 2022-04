Giulia Salemi si confida: presto un nuovo lavoro, fan impazienti – VIDEO

Giulia Salemi ha finalmente rivelato qualche dettaglio in più riguardo il suo nuovo lavoro, di cui gli ammiratori potranno vedere molto presto i risultati.

Questi giorni in prossimità delle vacanze pasquali sono stati molto burrascosi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Prima c’è stata l’ammissione dell’influencer riguardo le sue preoccupazioni per la salute del fidanzato. Poi, anche lei ha ammesso di non passarsela benissimo e di soffrire qualche volta a causa dell’ansia.

Poi, un commento di Giulia su una Storia Instagram ha scatenato l’ira della madre. Fahriba Tehrani, infatti, non ha esitato a risponderle per le rime davanti all’accusa di essere troppo invadente. Durante una diretta sui social, infatti, la mamma della Salemi si era scagliata contro un fan che l’aveva criticata pesantemente per il suo comportamento con i Prelemi.

Dopo lo sfogo con la madre, Giulia rivela la novità

Nonostante tutto, la famiglia Salemi sembra sempre più unita, e Giulia ha raccontato ai suoi ammiratori di aver passato dei giorni molto intensi facendo la spola fra diverse abitazioni. Sembrerebbe che sia lei che il suo cane ne siano usciti distrutti, soprattutto a livello psicologico. Pierpaolo, al momento, non è lì con lei.

Giulia si è concessa a rispondere a tutte le domande dei fan, ed ha rivelato che molto presto ha intenzione di tornare con Salotto Salemi. Le avventure come presentatrice non si sono dunque concluse e la fidanzata di Pierpaolo annuncia che ha studiato tante novità che non vede l’ora di poter mostrare al suo pubblico.

Giulia Salemi finalmente parla del suo nuovo lavoro: di cosa si tratta

C’è però un altro progetto che sta appassionando molto i follower dell’ex gieffina. Molto presto, infatti, Giulia Salemi si lancerà in un nuovo lavoro. La stessa sfida è già stata proposta da numerose influencer, e si tratta di una linea di costumi da bagno. La data esatta del lancio non è ancora nota, ma ci sono alcune anticipazioni.

Giulia Salemi ha annunciato che in questo suo nuovo lavoro come stilista ha intenzione di fare della body positivity la sua bandiera. Quando un’ammiratrice le chiede infatti quali taglie saranno disponibili per la sua prima linea di prodotti, lei ha subito spiegato che ci saranno diversi modelli pensati per valorizzare diversi modelli di corporatura.

Ecco il messaggio di Giulia Salemi che rivela qualche dettaglio in più riguardo al suo nuovo lavoro:

Questa, invece, è l’intera serie di domande e risposte che ha concesso ai fan su Instagram il 18 aprile: