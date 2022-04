“Gelo a Mediaset”, l’incontro tra Belen Rodriguez e Soleil è finito male: i dettagli

Questa sera su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le Iene in cui sarà ospite anche Soleil Sorge che ha incontrato Belen Rodriguez

Teo Mammucari con Belén Rodríguez torneranno stasera con una nuova puntata de Le Iene su Italia 1. Ospite in studio ci sarà anche Soleil Sorge, vecchia conoscenza della showgirl argentina, perché l’ex di Onestini ebbe una storia anche con Jeremias.

A Le Iene torna ospite Soleil Sorge, vecchia conoscenza di Belén Rodríguez perché le due, oltre a condividere un ex, Gianmaria Antinolfi, sono state anche ‘imparentate’ quando l’ex Uomini e Donne ha avuto una frequentazione con il fratello Jeremias. È evidente che l’eccessiva correlazione non abbia portato un buon frutto per le due bellissime e bravissime donne che anche stasera condivideranno il palco de Le Iene.

Teo Mammucari si troverà in mezzo a due fuochi perché, com’è emerso da Chi, sembrerebbe che durante le nuove registrazioni tra le due non ci fosse troppo buon sangue, altroché.

Belén Rodríguez e Soleil Sorge: cos’è sucesso nel dietro le quinte de Le Iene

Tutti ricorderanno le parole di Belén Rodríguez nel presentare Soleil Sorge quando è stata ospitata per la prima volta a Le Iene, con una piccata ironia quasi velata: “Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo”.

Adesso l’ex di Jeremias Rodriguez è tornata negli studi de Le Iene e proprio questa sera sarà difronte le telecamere in compagnia dei conduttori, ma tra le colonne del magazine di cui Alfonso Signorini è direttore, sembrerebbe esserci uno scenario apocalittico: “La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”.