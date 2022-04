Ex protagonista del GF Vip 6 a Supervivientes? Pubblico senza parole: arriva proprio lui!

Dopo Valeria Marini, ultima italiana a Supervivientes, ecco che un altro ex gieffino è pronto a partecipare all’edizione numero 21 della versione spagnola de L’isola dei Famosi.

Giovedì niente Isola dei Famosi. L’appuntamento con i naufraghi è rimandato perché inizierà Supervivientes, la versione spagnola dello show condotto da Ilary Blasi, che torna con l’edizione numero 21.

Il cast al momento è chiuso, ma pare che la produzione abbia contattato anche Giacomo Urtis, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al reality condotto da Alfonso Signorini ha partecipato in coppia con Valeria Marini. Proprio lei, ultima italiana ad aver partecipato a Supervivientes. I due sono molto amici e chissà che questo dettaglio abbia influenzato la produzione spagnola dello show. Il rumor circola da diversi giorni su Twitter ed è venuto a galla perché lo stesso Giacomo Urtis lo ha condiviso. Indizio che rivela la veridicità del gossip? Ni. Come anticipato, al momento non si conosce il cast ma nonostante la riservatezza, qualcosa è venuto fuori.

In Spagna Giacomo Urtis è conosciuto dal pubblico non come chirurgo, bensì come un “cantante venezuelano famoso in Italia che ha partecipato al Grande Fratello insieme a Valeria Marini”. Voci errate? Non proprio. L’ex gieffino – che ha un po’ di sangue venezuelano – nel corso della propria carriera artistica ha inciso un paio di singoli. Uno addirittura in collaborazione con Jessica Alves, allora nota come “Ken Umano”.

Giacomo Urtis a Supervivientes?

Al momento si tratta solo di rumors non confermati dalla produzione di Supervivientes. Se Giacomo Urtis sarà il naufrago italiano o arriverà in seguito non è dato saperlo. Lui in passato, precisamente nel 2017, ha preso parte all’edizione italiana del reality insieme a Raz Degan e Dayane Mello. Non è dunque un neofita in Honduras.

Nel cast ufficiale di Supervivientes ci sono già due Rodriguez. Ma no Cecilia e Belen e nessuna loro parente. La prima è Mariana Rodriguez, modella ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, mentre la seconda è Desirée Rodriguez, famosa transessuale e volto spagnolo del Gran Hermano. I Rodriguez, così come nel Bel Paese, sono ovunque.