Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi, indiscrezione pazzesca: cambia di nuovo tutto?

Dopo aver annunciato il divorzio ed essere apparsi più lontani che mai, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati visti di nuovo insieme. Ecco tutti i dettagli di questo gossip pasquale completamente inaspettato.

La fine del matrimonio fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha lasciato tutti senza parole. Dopo otto anni di matrimonio e due figlie femmine, nessuno si poteva immaginare che potesse davvero finire. Numerose indiscrezioni riferiscono che i due non si amassero più già da un anno, ma che avessero scelto di non divulgare subito la notizia.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, dietro alla fine della relazione ci sarebbero i numerosi tradimenti di lui, a cui la presentatrice avrebbe deciso ad un certo punto di reagire. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo, infatti, Michelle Hunziker aveva sottolineato l’importanza di rialzarsi sempre e trovare la forza per ricominciare.

Il nuovo avvistamento della coppia: c’è ancora feeling

Michelle Hunziker ha spiegato di essere “pudica nei sentimenti“. Ha comunque ammesso di soffrire molto per la separazione da Tomaso: se si guarda indietro vede però solo cose belle, fra cui le sue due figlie, e non ha voglia di ricordare i momenti meno belli. Sicuramente il ruolo di genitori continuerà ad unirli nel loro percorso di vita.

Stando a quanto riferisce Dagospia, però, fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker potrebbe esserci stato un riavvicinamento. I due ex, secondo alcuni testimoni, avrebbero trascorso dei momenti insieme a Val di Genova, vicino Pinzolo. Ci sarebbe anche di più: la presentatrice e l’imprenditore si sarebbero isolati nel rifugio di Bona Fontana.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: sarà vero?

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sarebbero stati visti molto vicini ed in sintonia. Tutti questi dettagli farebbero pensare ovviamente ad un ritorno di fiamma, anche se la notizia sembra davvero incredibile per diversi motivi. La presentatrice sarebbe impegnata per lavoro all’estero, anche se questo ovviamente non le impedirebbe di tornare in Italia.

Sia Tomaso Trussardi che Michelle Hunziker avrebbero avuto compagni diversi dopo la fine della loro relazione. I paparazzi l’hanno immortalata mentre si baciava con il medico Giovanni Angiolini, poco più giovane di lei. L’imprenditore, invece, era stato visto con un’altra donna misteriosa, bionda e longilinea, che ricordava proprio Michelle.

Ecco le ultime foto in cui si vedono insieme Tomaso e Michelle. Lei commentava: “Che emozione ogni cosa…“.